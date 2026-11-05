台積電帶動台商赴美「她」助半導體供應商扎根鳳凰城

張聖儀是協助台灣企業與新移民連結當地資源的人之一。除了商業領域，她也是現任僑務委員並長期參與當地社團與僑界事務。（記者謝雨珊／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 隨著台積電與供應鏈進駐鳳凰城，張聖儀運用多年房地產與僑界經驗，協助台商解決廠房、辦公與居住需求，也思考僑界如何吸引年輕世代接班。

隨著台積電 赴美設廠，亞利桑納州鳳凰城逐漸成為台灣半導體產業布局的重要據點。從供應商尋找廠房、企業安排辦公空間，到隨著工作移居當地的台灣家庭尋覓住所，企業赴美投資背後，還有許多必須在陌生環境中逐一解決的生活與營運問題。

長期深耕鳳凰城30多年的張聖儀，正是協助台灣企業與新移民連結當地資源的人之一。從房地產 投資、商業不動產服務，到協助台積電及相關供應商處理在地需求，甚至親自成立供應商公司PFEAZ，深耕當地市場。她運用多年累積的專業、人脈與生活經驗，為赴美發展的台灣人提供協助；她並擔任鳳凰城台灣半導體供應商協會創會暨現任理事長，積極串聯台灣企業資源。

張聖儀的房地產業務涵蓋住宅、商業建築、醫療空間及工業不動產。隨著台積電及相關供應鏈進駐鳳凰城，張聖儀憑藉房地產專業與在地人脈，協助台商尋找工業用地、廠房及辦公空間，也支援相關住宅需求，成為企業赴美布局的在地幫手。

她指出，企業赴美設點不只需要土地或廠房，還涉及交通位置、營運空間與員工住宿等安排。另也帶動員工家庭移居，從尋找住所、了解生活機能到適應新環境，都是新移民面臨的挑戰。她因此將服務延伸至房地產交易之外，協助企業及家庭更快熟悉鳳凰城的生活與資源，減少摸索時間。

談到為什麼願意投入這麼多時間協助台灣人，她回憶，當初赴美，身邊只有兩個行李箱，從F-1學生簽證開始，之後取得工作簽證，再一步步建立事業與生活。對一個離開熟悉環境、在異國重新開始的人而言，許多事情都必須自己摸索，也需要時間累積經驗與人脈。正因為親身經歷過這些不容易，她希望把知道的事情分享給後來者，讓新移民不必凡事從零開始。

除了商業領域，身為現任僑務委員的張聖儀也長期參與當地社團與僑界事務。她在美國主流商業社群中累積經驗，也透過社團活動與交流，持續參與地方公共事務及台灣相關的國民外交工作。

她說，早年進入商業不動產領域時，亞裔從業者不多。面對市場中的質疑，她選擇以專業能力與實際成果證明自己，逐步建立業界信任。這段經歷也讓她體會，在美國發展除了專業能力，理解當地文化、建立信任關係，以及願意投入社群，同樣重要。

不過，隨著鳳凰城的台灣人口與企業持續增加，她也開始思考台灣僑界如何延續下去。她觀察，部分傳統僑團仍以年長世代為主，該如何吸引年輕人參與及接班至關重要。

她認為，世代傳承不應只是職位的交接，更重要的是讓年輕人有發揮空間，願意投入活動、提出新的想法，逐步培養承擔責任的能力。

對她而言，年輕世代不必完全沿用上一代的做法，而應該有機會發展自己的方式，讓僑界活動更貼近新移民家庭與年輕人的需求。

長期深耕鳳凰城30多年的張聖儀，運用多年累積的專業、人脈與生活經驗，為赴美發展的台灣人提供協助。她並擔任鳳凰城台灣半導體供應商協會創會暨現任理事長，積極串聯台灣企業資源。（記者謝雨珊／攝影）