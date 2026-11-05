洛新市長拉曼是誰？民主社會主義者 卻與左派有分歧

都市規畫師出身的拉曼（Nithya Raman）以住房及遊民政策為核心政見，擊敗現任市長貝斯，將成為洛杉磯新任市長。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 拉曼從洛杉磯政壇新秀躍升為市長，雖有民主社會主義背景，卻與左派盟友多次分歧，並因住房、警政與巴勒斯坦議題引發爭議。

六年前還是洛杉磯 政壇新人的拉曼（Nithya Raman），如今將成為美國第二大城市的市長。這位都市規畫師出身的民主社會主義者，延續2020年首次參選市議員便扳倒現任者的政治歷程。她雖具有民主社會主義背景，卻不完全認同左派政治路線，甚至多次與盟友發生分歧。她的當選，也讓洛市警局感到緊張。

英國衛報報導，拉曼的政治崛起，經常被拿來與紐約市長曼達尼 （Zohran Mamdani）比較。隨著她勝選，美國人口最多的兩座城市紐約與洛杉磯，以及首都華府 ，都將由具有民主社會主義背景的市長領導。不過，拉曼與曼達尼的政治理念不完全相同，她與美國民主社會主義者組織（DSA）的關係也相當複雜。拉曼原是一名都市規畫師，2019年加入洛杉磯民主社會主義者組織（DSA-LA）。她曾表示，加入並非出於意識形態，而是因該組織當時是少數認真討論洛杉磯住房負擔問題的團體之一。

民主社會主義重視公共服務、勞工權益及財富分配，部分支持者更主張改造資本主義制度。不過，據浮華世界（Vanity Fair）報導，拉曼更認同北歐式社會民主模式，支持在政府規範下維持自由市場經濟，與美國民主社會主義部分反資本主義成員有所不同。住房政策是拉曼的核心政見。她主張增加各類住宅供給，包括可負擔住房、市場價格住房、社會住宅及遊民收容設施，並提出將洛杉磯每年新建住房數量提高至目前三倍。

拉曼2020年首次參選市議員，就擊敗尋求連任的民主黨時任市議員，成為17年來首位成功挑戰現任的新人，也是首位獲DSA背書並當選洛杉磯公職的候選人。當年她獲聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）支持，競選團隊走訪約8萬戶家庭，動員2000名志工，並於2024年成功連任。

拉曼與好萊塢進步派關係密切，曾在反性騷擾組織「時代到了」（Time's Up）擔任娛樂事務主管。此次選舉獲Mindy Kaling、Adam Scott等演藝人士及好萊塢編劇工會支持，她的丈夫Vali Chandrasekaran也是資深電視編劇。

不過，拉曼與左派陣營的關係時有起伏。此次市長選舉，另外三名具有民主社會主義背景的市議員均支持貝斯。DSA-LA初選時也未背書拉曼，直到她晉級決選才表態支持。雙方過去曾因拉曼在巴勒斯坦議題上立場搖擺，並於2024年接受親以色列民主黨俱樂部背書而發生衝突。

拉曼對警局的態度也有變化，2020年競選市議員期間，拉曼曾主張削減警察經費，但兩年後在市議員任內投票支持增加洛杉磯警察局預算。拉曼在市長選戰中曾誓言要開出洛市警局局長麥唐諾（Jim McDonnell），原因之一是她認為洛市警局在阻止ICE執法方面做得不夠，而且疑似向ICE共享資訊，以便後者逮捕移民。拉曼與洛市警局關係不佳，一名資深警員向加州郵報表示，拉曼的當選，是公共安全的噩夢。

洛市警察工會領袖之一Jamie McBride接受NBC電視台採訪時表示，拉曼當選市長，要做好迎接世界末日（Armageddon）的準備。

據洛杉磯時報報導，DSA全國政治委員會11月初甚至投票表決是否撤銷背書，最後以14比13的些微差距決定維持支持。拉曼也曾主張改革洛杉磯豪宅稅，與DSA意見相左，她也承認這是「極不受歡迎」的看法。對於外界將她與曼達尼比較，拉曼表示，曼達尼是當前美國最受歡迎的政治人物之一，能與他相提並論令她感激，但她強調：「我不一樣，我就是我自己。」