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又一民主社會主義勝選 拉曼拿下洛杉磯市長寶座

記者張庭瑜╱即時報導
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拉曼（Nithya Raman）勝選洛杉磯市長。圖為她與支持者慶祝。美聯社
拉曼（Nithya Raman）勝選洛杉磯市長。圖為她與支持者慶祝。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯市長選戰結果揭曉，進步派市議員拉曼擊敗現任市長貝斯勝出，外界聚焦她上任後如何處理基建、遊民與奧運籌備。

選前民調難分高下的洛杉磯市長選戰，投票結束兩天後勝負揭曉。ABC 7電視台報導，現任市長貝斯（Karen Bass）5日承認敗選，美聯社當天中午也預測市議員拉曼（Nithya Raman）勝選。最新計票顯示，拉曼以52.1%的得票率領先貝斯的47.9%，雙方相差3萬4654票，洛杉磯市政將迎來新的領導方向。

貝斯在聲明中表示，選舉結果雖不如預期，但選民已作出決定。她已致電拉曼祝賀，並承諾確保市府順利交接。回顧2022年當選洛杉磯史上首位非裔女市長，她感謝選民託付重任。她指出，洛杉磯在疫情後面臨遊民營地遍布街頭、商業活動亟待恢復等挑戰，市府過去四年在遊民安置、社區安全、可負擔住宅及創造就業機會方面已有進展，她任內也經歷嚴重野火，以及川普政府派遣聯邦部隊進入洛杉磯等事件。她強調，市府始終致力保護移民社區，她未來仍將繼續為洛杉磯服務。

相較貝斯強調任內施政成果，拉曼競選期間主打改革，批評現任市府未能有效改善基礎設施與遊民問題。她指出，全市約有3萬盞路燈故障，部分人行道破損，市府雖投入數億元處理遊民問題，仍未能阻止去年遊民人數增加。她認為，洛杉磯的情況比四年前更差，選民已準備迎接改變，並強調參選是出於對這座城市的熱愛。

這場選舉也受全美政壇關注。被視為民主社會主義陣營一員的拉曼，與紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）、華府新當選市長Janeese Lewis George及西雅圖市長Katie Wilson等，同為近年在美國主要城市政壇崛起的進步派人物。隨著洛杉磯將於2028年主辦夏季奧運，如何推進籌備工作、改善基礎設施，並處理遊民安置與公共安全問題，將是拉曼上任後的重要考驗。

另一方面，洛杉磯縣警長盧納（Robert Luna）在期中選舉大幅領先前警長維拉紐瓦（Alex Villanueva），美聯社已宣布盧納勝選。盧納得票率68.95%，維拉紐瓦31.05%，兩人相差約78萬票。這是兩人繼2022年後再度交手，盧納再次勝出。

精華 FAQ

  • 最新計票顯示，市議員拉曼以52.1%的得票率勝過貝斯的47.9%，兩人相差34,654票。美聯社也已預測她勝選，洛杉磯市政將迎來新領導方向。

  • 貝斯表示雖然結果不如預期，但選民已作出決定。她已致電拉曼祝賀，並承諾會確保市府順利交接，之後也會繼續為洛杉磯服務。

  • 拉曼主打改革，批評市府未能改善基礎設施與遊民問題，認為洛杉磯比4年前更差。她上任後將面對2028年奧運籌備、公共安全、遊民安置與城市建設等挑戰。

遊民 投票 洛杉磯

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