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加州97歲翁慶生跳「活著」沒想到竟是人生最後一舞

記者張庭瑜╱即時報導
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儘管與多數賓客相差數十歲，Vito仍是派對上最活躍的人。（取自TikTok／Ba...
儘管與多數賓客相差數十歲，Vito仍是派對上最活躍的人。（取自TikTok／BakedSocal）

AI摘要

文章摘要整理：

加州97歲老翁Vito在生日派對上隨著經典歌曲起舞，卻在親友慶生後不久離世，鄰居與友人形容他直到最後一刻都盡情享受人生。

歌名是「活著」，卻成了他人生最後的舞曲。加州97歲老翁Vito日前在生日派對上，隨著迪斯可經典歌曲「Stayin' Alive」開心起舞，不料親友唱完生日快樂歌後不久，他便猝然離世。為他籌辦派對的鄰居回憶，他直到生命最後一刻，仍盡情享受生活。

加州郵報4日報導，Vito的鄰居、洛杉磯24歲烘焙師Eden Malinoff依照他的心願，為他舉辦萬聖節主題生日派對。她2日在TikTok分享的影片中，Vito身穿黑色襯衫與長褲，隨著Bee Gees演唱的這首1970年代經典歌曲拍手、搖擺，臉上滿是笑容。

Malinoff說，她曾詢問Vito長壽祕訣，對方幽默回答：「永遠不要喝廉價的酒。」她因此特別用紅酒製作巧克力蛋糕，為他慶生。雖然與多數朋友相差數十歲，Vito仍是朋友圈中的重要成員，也是派對上最活躍的人，連24歲的Malinoff都跟不上他的步調。

「他直到生命最後一刻，都盡情享受生活。」Malinoff表示，從Vito身上學到最重要的事，就是不要讓年齡限制自己。對於派對突如其來的變故，她形容Vito以戲劇性的方式告別人生，但若能選擇離世的方式，或許他正希望在所愛的人陪伴下，在大家共同慶祝他漫長人生的時刻離開。Vito的摯友隨後在社媒證實死訊，透露他生前有些健康問題，但親友並不知道病情如此嚴重。友人表示，Vito是在最喜愛的音樂聲中平靜離世。報導未提及確切死因及居住城市。報導指出，Malinoff發布的紀念影片已在TikTok累積950萬次觀看。她在貼文中以「傳奇人物」形容Vito，祝願他安息。

97歲的Vito在自己的萬聖節主題生日派對上，隨著音樂起舞。（取自TikTok／...
97歲的Vito在自己的萬聖節主題生日派對上，隨著音樂起舞。（取自TikTok／BakedSocal）

Vito在派對上拍手、搖擺，與賓客一同慶生。（取自TikTok／BakedSoc...
Vito在派對上拍手、搖擺，與賓客一同慶生。（取自TikTok／BakedSocal）

精華 FAQ

  • Vito是在鄰居為他舉辦的萬聖節主題生日派對上，隨著Bee Gees演唱的Stayin' Alive開心起舞。親友唱完生日快樂歌後不久，他便猝然離世。

  • 派對是由他的鄰居、洛杉磯24歲烘焙師Eden Malinoff依照他的心願籌辦。她還用紅酒製作巧克力蛋糕，並在TikTok分享現場影片。

  • 友人與鄰居都認為他在生命最後一刻仍享受生活，且在最喜愛的音樂聲中平靜離世。影片累積950萬次觀看，也讓他被稱為傳奇人物。

加州 萬聖節 洛杉磯

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