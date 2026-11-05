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民主黨奪下國會控制權 恐加劇美中緊張關係

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美股一夜變天 選舉大漲後馬上狂跌 華人「盈利全賠」

記者邵敏／即時報導
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期中選舉民主黨大勝，華爾街原本迎來一場選後狂歡，沒想到行情僅維持一天便急轉直下。...
期中選舉民主黨大勝，華爾街原本迎來一場選後狂歡，沒想到行情僅維持一天便急轉直下。路透社

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨選舉大勝後，美股與AI概念股先漲後跌，因市場憂心資料中心審查、資金回報與獲利了結，科技股普遍承壓。

期中選舉民主黨大勝，華爾街原本迎來一場選後狂歡，沒想到行情僅維持一天便急轉直下，AI相關股票更成為重災區。

美股一夜之間，從大漲到大跌，讓不少南加華人投資者心驚膽顫，並形容，一年賺取的盈利，一夜之前全部賠光，「最近幾日看股票帳戶就像過山車，心臟難以承受。」

美聯社5日報導，截至美東時間中午12時26分，標普500指數下跌約3.5%，道瓊工業平均指數下跌1433點，跌幅約2.7%；那斯達克綜合指數下跌約4.7%。投資人擔心，民主黨在國會取得控制權後，可能加強對資料中心興建、能源使用及環境影響的審查，進而拖慢AI基礎設施投資。

華人投資者熟悉的晶片股也未能倖免。美聯社報導，輝達（Nvidia，又譯英偉達）當天下跌約7.5%，超微半導體（AMD）重挫14.6%，雲端運算服務商CoreWeave下跌約12.1%。路透社報導，費城半導體指數一度下跌逾8%，輝達、博通等大型晶片股均遭遇賣壓；新型雲端服務商Nebius跌幅達15.2%，資料中心相關企業Applied Digital、IREN等也下跌逾14%。

其他科技股同樣承壓。高通（Qualcomm）下跌約12%，除市場對科技股的整體拋售外，也受到第四季智慧手機晶片銷售預測不如市場預期的影響。微軟、亞馬遜及Alphabet等大型科技股也走低。市場擔憂，一旦資料中心建設速度放緩，晶片、記憶體、伺服器及電力設備等供應鏈企業，都可能面臨訂單與未來營收成長不如預期的風險。

路透社分析，民主黨在部分資料中心建設爭議較大的州取得勝利，加深市場對未來建設受阻的疑慮。瑞銀（UBS）分析師估計，若部分資料中心建設計畫暫停，美國2028年預計新增的資料中心容量中，約三成可能受影響。由於資料中心需要大量電力、土地及水資源，相關計畫近年在部分地方社區引發爭議，未來可能面臨更嚴格審查。

不過，市場下跌並非單純由選舉結果造成。投資人近期也開始質疑科技巨頭投入AI的龐大資金能否帶來相應回報，加上部分晶片公司業績展望不如市場預期，以及前一交易日大漲後的獲利了結，均加重賣壓。

從選後大漲到隔日重挫，美股短短一天行情大幅反轉，也反映市場對AI產業前景的態度正在改變：投資人不再只關注AI發展帶來的商機，也開始重新衡量資料中心建設成本、政策風險及企業獲利能力。

精華 FAQ

  • 因為期中選舉後市場原本大漲，卻在隔日急轉直下，標普500、道瓊與那斯達克都明顯下跌，華人投資者形容帳戶像坐雲霄飛車，先前盈利幾乎全數回吐。

  • AI與晶片相關個股跌勢最深，輝達、AMD、CoreWeave、Nebius等都大幅下挫，費城半導體指數也一度重跌；高通、微軟、亞馬遜與Alphabet等科技股同樣走弱。

  • 投資人擔心民主黨在國會加強對資料中心、能源使用與環境影響的審查，可能拖慢建設進度；再加上AI投資回報疑慮、企業展望不佳與獲利了結，賣壓因而放大。

美股 華人 華爾街

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