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美國退休夢碎了？不只越退越晚 還出現這新趨勢

單身年入逾37萬 加州選民視為有錢人課高稅永久化

編譯陳盈霖／即時報導
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AI摘要

文章摘要整理：

加州選民通過第3號提案，將原本屬於臨時性質的高所得稅永久化，對年收入達37萬1000元以上的高收入者持續加稅，以支應教育、醫療及州府財政儲備。

CBS電視台報導，加州高收入族群將「永久加稅」！根據美聯社預測，選民已在3日舉行的期中選舉通過第3號提案，意味加州對所得最高的2%納稅人現行課徵較高所得稅率，從原訂2031年到期改為永久性措施，用於資助教育及醫療保健等方面。

加州選民最早於2012年通過第30號提案，對富人加稅；2016年又通過第55號提案，將加稅期限延長15年，隨著第3號提案過關，富人永久加稅成定局。

支持者在加州官方選民指南中表示，10多年來，這些稅收一直用於資助加州家庭與社區賴以為生的重要計畫，第3號提案將讓這些計畫得以延續，造福下一代。這筆收入也將有助州政府增加「雨天基金（Rainy Day Fund）」，也就是因應州府未來可能面臨財政短缺，突發經濟狀況的儲備資金。

根據選舉指南，這項高稅率適用於年所得達37萬1000元的單身納稅人，及年所得達74萬3000元夫妻合併申報者，相關所得門檻每年依通膨調整，預估州府可年增50億至150億元稅收。

反對者認為，選民10多年前批准的加稅措施，原屬臨時性質，州府領導人要做的應該是削減支出，而非永久加稅。反對者在官方選民指南中表示，加州納稅人已履行承諾，連續16年繳交高額臨時所得稅。政治人物也應信守承諾，停止推動更高稅負制度。他們進一步批評，「若沙加緬度州府官員能負責任地使用公帑，現在就不需要求納稅人將『臨時稅收永久化』。」

精華 FAQ

  • 最主要的改變是，對所得最高2%納稅人加徵的較高所得稅率不再於2031年到期，而是改為永久施行，等於把原本的臨時加稅正式長期化。

  • 依選舉指南，單身納稅人年所得達37萬1000元、夫妻合併申報年所得達74萬3000元以上者，會適用這項較高稅率，且門檻會隨通膨每年調整。

  • 支持者認為稅收可延續教育、醫療等重要計畫，並增加雨天基金；反對者則主張州府應先削減支出，批評把原本承諾的臨時稅永久化不合理。

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