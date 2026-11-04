核桃谷水區理事選舉 李敏妮大幅領先

AI摘要 文章摘要整理： 核桃谷水區理事選舉結果持續開票，李敏妮在第三選區明顯領先；第五選區楊柏嵐與林彥廷票數僅差41票，選情仍膠著。

核桃 谷水區（Walnut Valley Water District）理事選舉結果逐步揭曉，第三選區華裔 候選人李敏妮（Theresa Lee）以74.1%的得票率大幅領先對手；第五選區則由華裔候選人楊柏嵐（Dennis Yang）暫時領先另一名華裔候選人林彥廷（Michael Yen-Ting Lin），兩人票數相當接近。

核桃谷水區選戰今年出現多年罕見的激烈，3個選區共有6名候選人角逐，其中4名為華裔。根據洛杉磯縣選務處4日下午最新公布的選票統計，第三選區方面，李敏妮目前獲得2884票，得票率74.1%，對手Kenny Shu獲得1008票，得票率25.9%，兩人相差1876票，李敏妮目前明顯領先。

第五選區是此次選舉另一個華人關注焦點。該席位是核桃谷水區董事會未屆滿任期的特別選舉，任期至2028年12月。兩名華裔候選人競爭激烈，楊柏嵐目前獲得1769票，得票率50.6%；林彥廷獲得1728票，得票率49.4%，兩人僅相差41票，選情仍十分接近。

該水區第二選區，兩名候選人分別為Brian Worthington與Michael Braun，目前Worthington獲得2786票，得票率61.6%，Braun獲得1734票，得票率38.4%。

核桃谷水區董事會由五名董事組成，各自代表不同選區，負責制定水區政策、通過年度預算，以及監督水務營運。此次第二、第三選區改選四年完整任期，第五選區則是補選未完成任期。