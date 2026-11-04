我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

74歲洪金寶坐輪椅直播帶貨 不戒口、忙簽名 自嘲前世是牛

美國退休夢碎了？不只越退越晚 還出現這新趨勢

核桃谷水區理事選舉 李敏妮大幅領先

記者楊青／鑽石吧即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

核桃谷水區理事選舉結果持續開票，李敏妮在第三選區明顯領先；第五選區楊柏嵐與林彥廷票數僅差41票，選情仍膠著。

核桃谷水區（Walnut Valley Water District）理事選舉結果逐步揭曉，第三選區華裔候選人李敏妮（Theresa Lee）以74.1%的得票率大幅領先對手；第五選區則由華裔候選人楊柏嵐（Dennis Yang）暫時領先另一名華裔候選人林彥廷（Michael Yen-Ting Lin），兩人票數相當接近。

核桃谷水區選戰今年出現多年罕見的激烈，3個選區共有6名候選人角逐，其中4名為華裔。根據洛杉磯縣選務處4日下午最新公布的選票統計，第三選區方面，李敏妮目前獲得2884票，得票率74.1%，對手Kenny Shu獲得1008票，得票率25.9%，兩人相差1876票，李敏妮目前明顯領先。

第五選區是此次選舉另一個華人關注焦點。該席位是核桃谷水區董事會未屆滿任期的特別選舉，任期至2028年12月。兩名華裔候選人競爭激烈，楊柏嵐目前獲得1769票，得票率50.6%；林彥廷獲得1728票，得票率49.4%，兩人僅相差41票，選情仍十分接近。

該水區第二選區，兩名候選人分別為Brian Worthington與Michael Braun，目前Worthington獲得2786票，得票率61.6%，Braun獲得1734票，得票率38.4%。

核桃谷水區董事會由五名董事組成，各自代表不同選區，負責制定水區政策、通過年度預算，以及監督水務營運。此次第二、第三選區改選四年完整任期，第五選區則是補選未完成任期。

精華 FAQ

  • 根據最新開票，李敏妮在第三選區取得2884票、得票率74.1%，對手Kenny Shu為1008票、25.9%，兩人相差1876票，屬於明顯領先。

  • 第五選區是補選未完成任期的席位，任期至2028年12月，且由兩名華裔候選人對決。楊柏嵐目前僅以1769票對1728票微幅領先，差距只有41票。

  • 本次選舉在3個選區共有6名候選人參與，其中4名為華裔，競爭較往年激烈。第二選區由Worthington領先，第三選區李敏妮大幅領先，第五選區則仍待結果翻盤可能。

核桃 華裔

上一則

亞凱迪亞市議員選舉韓明詮暫領先 高卿與對手競爭激烈

下一則

加州期中選舉 華裔民主黨藍潮明顯

延伸閱讀

亞凱迪亞市議員選舉韓明詮暫領先 高卿與對手競爭激烈

亞凱迪亞市議員選舉韓明詮暫領先 高卿與對手競爭激烈
加州期中選舉 華裔民主黨藍潮明顯

加州期中選舉 華裔民主黨藍潮明顯
核桃谷水務理事林彥廷 11/3選取爭連任

核桃谷水務理事林彥廷 11/3選取爭連任
國會31選區選戰 共和黨秦振國較大幅落後民主黨喜吉利

國會31選區選戰 共和黨秦振國較大幅落後民主黨喜吉利
期中選舉／孟昭文、劉醇逸、金兌錫連任 3民代續為皇后區發聲

期中選舉／孟昭文、劉醇逸、金兌錫連任 3民代續為皇后區發聲
加州第49選區眾議員選戰 方樹強暫領劉龍珠逾3萬票

加州第49選區眾議員選戰 方樹強暫領劉龍珠逾3萬票

熱門新聞

「加州全保」（Covered California）2027年取消部分投保人的保費補助。（記者邵敏／攝影）

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

2026-10-30 20:27
曾出演瓊瑤《月朦朧鳥朦朧》和《庭院深深》作品的中國女演員宋佳旅居比利時多年，日前現身南加，且華麗轉身為作家。（記者張宏╱攝影）

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

2026-10-31 19:23
99大華超市將關閉北加州布利桑頓門市。（谷歌街景）

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

2026-10-31 19:46
沿著Three Rivers Heritage Trail騎進匹茲堡，廖守三用Ride with GPS和Strava規劃每天的路線。（廖守三提供）

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

2026-10-28 20:12
南加一名華女在安大略國際機場準備搭乘航班赴西雅圖時，遭ICE拘留。圖為安大略機場示意圖。（本報資料照片）

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

2026-11-01 15:16
一名曾持美國出生證明的精神疾病男子遭ICE拘留近10個月，其公民身分仍有爭議。（示意圖，路透）

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

2026-10-28 14:23

超人氣

更多 >
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒

這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒
民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響
民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯
「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗