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美國退休夢碎了？不只越退越晚 還出現這新趨勢

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記者子為／即時報導
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最新調查顯示，51%尚未退休的受訪者計畫「半退休」，75%曾考慮或正在延後退休時...
最新調查顯示，51%尚未退休的受訪者計畫「半退休」，75%曾考慮或正在延後退休時間。示意圖。（取材自pexels.com@ SHVETS production）

AI摘要

文章摘要整理：

F&G調查顯示，50歲以上族群退休觀念正轉向半退休與延後退休，主因是擔心資金不足、醫療長照成本與社安金不確定性。

退休是否意味從此不再工作？年金與壽險業者F&G最新調查顯示，51%尚未退休的受訪者計畫「半退休」，75%曾考慮或正在延後退休時間。對部分人而言，退休是逐步減少工作、開啟人生新階段；但對另一些人來說，延後退休則與擔心錢不夠用有關。

F&G的2026年度「退休再思考」（Retirement Reconsidered）調查，由調查機構Censuswide訪問2001名年滿50歲、負責或共同負責家庭財務，且擁有至少10萬元可投資資產的成年人。調查結果反映這群受訪者的看法，並非所有50歲以上民眾的退休處境。

調查發現，31%受訪者認為已處半退休狀態，或計畫採取這種方式。在尚未退休者中，60%將退休視為隨時間逐步完成的過程，僅21%將退休與完全停止工作連結；65%則認為，退休是重新塑造自己的機會。

F&G執行長兼總裁Conor Murphy表示，人們重新考慮的不只是何時退休，也包括退休後究竟要過什麼樣的生活。有些人選擇減少工作、逐步過渡，或在人生新階段嘗試不同方向；另一些人原先的安排，則受財務現實影響而改變。

資金是否足夠，仍是影響退休決定的重要因素。尚未退休的受訪者中，51%預期實際退休時間會比原先計畫更晚，高於去年的45%；曾考慮或正在延後退休的比例，也從去年的70%升至75%。

在考慮或正在延後退休的人當中，52%擔心退休金不足，高於去年的48%。至於影響50歲以上受訪者退休規畫的因素，社安金是否能取得占46%，其次為醫療及長期照護費用，占43%；聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）是否能取得則占31%。這些數字反映受訪者的顧慮，並非相關福利將停止發放。

經濟與其他外在事件對退休安排的影響也有所增加。57%受訪者表示，2026年發生的各種事件影響了退休規畫，高於去年的49%；在尚未退休者中，這一比率從61%升至70%。

X世代（Gen X，出生於1965年至1980年）受到的影響尤其明顯。68%的X世代受訪者表示，2026年發生的事件影響其退休決策，比去年增加11個百分點；嬰兒潮世代（Baby Boomers，出生於1946年至1964年）則有51%持相同看法。

即使退休方式變得更有彈性，多數受訪者仍希望收入穩定、容易掌握。75%受訪者表示，即使投資可能少賺一些，也希望退休後有穩定、能事先掌握的收入。67%認為有必要投資或增加投入未來可提供保證收入的產品，在X世代中更達73%。

不過，對自身退休財務準備給予最高「A」評級的X世代受訪者僅11%，低於全體50歲以上受訪者的20%。

精華 FAQ

  • 在尚未退休的受訪者中，51%預期實際退休時間會比原先計畫更晚，且曾考慮或正在延後退休的比例升至75%，顯示延後退休已成普遍現象。

  • 半退休指逐步減少工作量，而不是一次完全停工。調查中31%受訪者認為自己已處半退休或正打算採行，反映許多人把退休視為過渡與重新塑造生活的階段。

  • 最大顧慮是退休金不足，其次是社安金是否能取得、醫療與長期照護費用，以及Medicare可否取得；此外，57%受訪者也表示外在經濟事件已影響退休安排。

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