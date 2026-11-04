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洛市長選戰膠著 洛縣警長趨勢底定

記者張庭瑜╱即時報導
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洛杉磯市長選戰則持續拉鋸，市議員拉曼（Nithya Raman）4日進一步擴大對...
洛杉磯市長選戰則持續拉鋸，市議員拉曼（Nithya Raman）4日進一步擴大對現任市長貝斯（Karen Bass）的領先優勢。圖為拉曼與支持者慶祝。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯市長選戰仍在拉鋸，拉曼在未完計票中持續擴大對貝斯的領先；洛縣警長選舉則已明朗，盧納大勝維拉紐瓦並可望連任。

洛杉磯市長選戰則持續拉鋸，市議員拉曼（Nithya Raman）4日進一步擴大對現任市長貝斯（Karen Bass）的領先優勢，票數差距增至2萬6124票。不過，仍有大量選票尚未完成統計，勝負未定。洛杉磯縣警長盧納（Robert Luna）則在期中選舉大幅領先前警長維拉紐瓦（Alex Villanueva），美聯社已宣布盧納勝選。

洛杉磯縣選務處4日下午公布的非官方計票結果，洛杉磯市長選戰，拉曼獲40萬5193票，得票率51.67%；貝斯獲37萬9069票，得票率48.33%。根據NBC估計，目前已完成約72%的預估選票統計，仍有數十萬選票待計。拉曼4日凌晨原本領先約1萬6600票，隨著更多選票納入，領先幅度持續擴大。加州郵報報導，南加大及柏克萊加大政治策略分析師Dan Schnur指出，拉曼在年輕選民中支持度較高，而年輕選民通常較晚投票，選票也較晚完成統計，因此目前開票趨勢對拉曼有利。

柏克萊加大政府研究所（IGS）與洛杉磯時報10月公布的民調顯示，18至29歲選民中，69%支持拉曼，僅15%支持貝斯。現年45歲的拉曼，2020年擊敗尋求連任的柳大衛（David Ryu），首度當選洛杉磯市議員，2024年成功連任，並獲美國民主社會主義者組織洛杉磯分會支持。

兩人在競選均聚焦遊民、住房及公共安全議題。貝斯強調任內安置遊民成果，並主張增聘警員；拉曼則主張改革市府運作、擴大街頭醫療服務，並承諾在2028年前，將居住在帳篷及營地的露宿遊民人數至少減半。下一任洛杉磯市長還須面對2025年寶馬山野火後重建，以及2028年洛杉磯奧運籌備等重大工作。

洛杉磯縣警長選戰方面，盧納得票率68.95%，維拉紐瓦31.05%，兩人相差約78萬票。這是兩人繼2022年後再度交手，盧納再次勝出。

盧納第二任期面臨縣監獄管理、警員招募困難及執法人員過度使用武力等挑戰。聯邦司法部已針對洛杉磯縣男子中央監獄的拘押條件展開調查，加州檢察長也於2025年提告，指控縣監獄環境不人道且違憲。此外，2028年洛杉磯奧運的維安工作，也將是盧納未來的重要任務。

洛杉磯縣警長盧納（Robert Luna，後排藍衣非華人者）在期中選舉大幅領先，...
洛杉磯縣警長盧納（Robert Luna，後排藍衣非華人者）在期中選舉大幅領先，美聯社已宣布盧納勝選。圖為盧納此前參與華人社區為他舉行的連任造勢活動。（記者張宏／攝影）

精華 FAQ

  • 最新非官方計票顯示，拉曼以40萬5193票、51.67%領先貝斯的37萬9069票、48.33%，差距擴大至2萬6124票。不過仍有大量選票未統計，最後結果尚未確定。

  • 分析人士指出，拉曼在年輕選民中的支持度較高，而這類選民通常較晚投票、選票也較晚完成統計。民調顯示18至29歲族群中有69%支持拉曼，只有15%支持貝斯。

  • 盧納以68.95%對31.05%大幅擊敗前警長維拉紐瓦，兩人再度交手仍由盧納勝出。盧納第二任期將面對監獄管理、警員招募困難、過度用武爭議，以及2028年奧運維安任務。

期中選舉 洛縣 洛杉磯

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