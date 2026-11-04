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亞凱迪亞市議員選舉韓明詮暫領先 高卿與對手競爭激烈

記者邵敏／亞凱迪亞即時報導
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亞市第五選區市議員高卿（右二）、第三選區韓明詮（左一）競選連任。（記者邵敏／攝影...
亞市第五選區市議員高卿（右二）、第三選區韓明詮（左一）競選連任。（記者邵敏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

亞凱迪亞市議員選舉初步開票顯示，韓明詮與關美滿暫居領先，高卿則在第五選區以35票些微落後，最終結果仍待後續計票確定。

據11月4日初步開票結果，亞凱迪亞第三選區現任市議員韓明詮（John Han）暫時領先，第二選區關美滿（Sharon Kwan）也領先對手；第五選區競爭激烈，現任市議員高卿（Michael Cao）目前以35票之差暫時落後對手Steve Rhee。

此次亞市三個選區共七名候選人角逐三席市議員職位，截止4日下午1時，洛杉磯縣選務處公布的開票結果顯示，第二選區，現任市議員關美滿取得1737票，領先對手Burton Brink的1531票。第三選區，現任市議員韓明詮得票率53.36%，領先另兩位候選人Grace Arabella Lee和Cynthia Ng Monje。

第五選區是目前競爭最激烈的一席，現任市議員高卿取得1379票、得票率49.37%，暫時落後Steve Rhee的1414票，後者得票率50.63%，雙方僅差35票，後續計票將會持續更新。

11月3日選舉之夜，高卿、韓明詮舉辦助選聚會，眾人齊聚交流選情，並就城市治理及社區參政等議題發表看法。高卿表示，若成功連任，將繼續把居民需求、社區服務及公共安全列為施政重點。若未能當選，他也會繼續以其他方式服務社區，讓亞凱迪亞成為更好的居住城市。高卿自2022年首次當選市議員，2024至2025年擔任市長。

韓明詮指出，目前開票結果尚未完全出爐，在正式結果確定前，不能認定勝負。若成功連任，他希望儘早結束過去市議會內部紛爭，新一屆市議員團結一心，聚焦城市發展、居民需求及公共安全。韓明詮自2026年6月經市議會任命，接任第三選區空缺的市議員席位，此次競選連任。

市長鄭博仁從參政角度指出，華人投票比往年活躍，但尚未充分意識到選票的力量。他認為，一些人往往等到政策影響自身權益，才開始表達不滿，卻忽略選舉正是影響政治決策的重要渠道。鄭博仁同時強調，公共安全是城市第一要務，致力支持警消人員及退伍軍人。

高卿、韓明詮3日選舉之夜，眾人齊聚一堂交流選情。（記者邵敏／攝影）
高卿、韓明詮3日選舉之夜，眾人齊聚一堂交流選情。（記者邵敏／攝影）

精華 FAQ

  • 依11月4日初步開票，第二選區關美滿、第三選區韓明詮都暫時領先；第五選區則由Steve Rhee以35票差距暫居前方，整體結果仍待後續更新。

  • 高卿目前拿下1379票、得票率49.37%，落後Steve Rhee的1414票與50.63%，雙方只差35票，因此被視為此次亞市三席中最膠著的一席。

  • 高卿表示若連任將持續重視居民需求、社區服務與公共安全；韓明詮希望新一屆市議會團結、結束內部紛爭；鄭博仁則強調華人應更積極投票，並把公共安全列為城市首務。

亞凱迪亞 洛杉磯

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