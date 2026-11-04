南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

西好萊塢允許三人或以上多伴侶正式登記，並取得地方法律保障。西好萊塢市以倡導多樣性著稱，圖為其市府懸掛彩虹旗。（取自西好萊塢市府）

AI摘要 文章摘要整理： 西好萊塢市通過加州首個多伴侶家庭登記制度，讓3人以上關係可正式登記並獲部分醫療、監獄與租屋保障，但權益仍僅限地方條例範圍。

洛杉磯 縣西好萊塢市（West Hollywood）市議會3日一致通過新條例，允許三人或以上的多伴侶關係向市政府正式登記，這項制度讓多伴侶家庭在醫療探視及租屋等方面獲得更多保障，也使西好萊塢成為加州 首個正式建立多伴侶家庭關係登記制度的城市。

加州郵報報導，據新條例，三人或以上伴侶可向西好萊塢市書記官提交聲明，將彼此的關係正式登記在市政府紀錄中。申請人必須出於自願，彼此不能有血緣關係，並須符合條例規定的其他基本條件。

登記後，伴侶可享有權益，包括在醫療機構探視伴侶，以及在西好萊塢市管轄的監獄探視伴侶。此外，新規也提供一定的租屋保障，房東不能僅因租客的伴侶繼續居住在出租房屋內，就終止租約或拒絕續租。

值得注意的是，申請人不必是西好萊塢居民，即使住在其他城市或地區，也可以向該市申請登記。推動這項制度的倡議人士認為，正式登記可讓多伴侶家庭在接送子女及處理家庭事務時，有文件證明彼此關係。不過，這項登記並不完全等同合法婚姻，所享權益也有限，保障主要限於西好萊塢市地方條例規定範圍，不能取代州或聯邦法律賦予的婚姻及家庭權益。

推動這項政策的律師、倡議組織Rewrite the BiLine創辦人Christina Fialho表示，現行住房、醫療及教育制度，以兩人伴侶或傳統核心家庭為基礎，多伴侶家庭面臨額外障礙。她認為，這項登記制度只是第一步，希望讓不同形式的家庭都能獲得更多保障。

洛杉磯時報指出，西好萊塢市這次建立登記制度，是延續今年3月通過的反歧視條例。當時市議會通過禁止基於家庭或伴侶關係結構歧視的規定，保障對象包括多伴侶家庭、不同形式的伴侶關系，以及雙方同意的非傳統伴侶關系，並要求市府進一步研究建立多伴侶關係登記制度。

事實上，美國其他城市近年陸續出現保障多伴侶家庭的地方政策。幾年前，麻州Somerville、Cambridge率先允許多伴侶關係登記，舊金山的柏克萊（Berkeley）、屋崙（Oakland），則已通過禁止基於家庭結構歧視的規定。此外，俄勒岡州的波特蘭、Astoria，華盛頓州的奧林匹亞市（Olympia），今年也推進類似的多伴侶關係保障措施。