南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記
西好萊塢市通過加州首個多伴侶家庭登記制度，讓3人以上關係可正式登記並獲部分醫療、監獄與租屋保障，但權益仍僅限地方條例範圍。
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西好萊塢市通過加州首個多伴侶家庭登記制度，讓3人以上關係可正式登記並獲部分醫療、監獄與租屋保障，但權益仍僅限地方條例範圍。
洛杉磯縣西好萊塢市（West Hollywood）市議會3日一致通過新條例，允許三人或以上的多伴侶關係向市政府正式登記，這項制度讓多伴侶家庭在醫療探視及租屋等方面獲得更多保障，也使西好萊塢成為加州首個正式建立多伴侶家庭關係登記制度的城市。
加州郵報報導，據新條例，三人或以上伴侶可向西好萊塢市書記官提交聲明，將彼此的關係正式登記在市政府紀錄中。申請人必須出於自願，彼此不能有血緣關係，並須符合條例規定的其他基本條件。
登記後，伴侶可享有權益，包括在醫療機構探視伴侶，以及在西好萊塢市管轄的監獄探視伴侶。此外，新規也提供一定的租屋保障，房東不能僅因租客的伴侶繼續居住在出租房屋內，就終止租約或拒絕續租。
值得注意的是，申請人不必是西好萊塢居民，即使住在其他城市或地區，也可以向該市申請登記。推動這項制度的倡議人士認為，正式登記可讓多伴侶家庭在接送子女及處理家庭事務時，有文件證明彼此關係。不過，這項登記並不完全等同合法婚姻，所享權益也有限，保障主要限於西好萊塢市地方條例規定範圍，不能取代州或聯邦法律賦予的婚姻及家庭權益。
推動這項政策的律師、倡議組織Rewrite the BiLine創辦人Christina Fialho表示，現行住房、醫療及教育制度，以兩人伴侶或傳統核心家庭為基礎，多伴侶家庭面臨額外障礙。她認為，這項登記制度只是第一步，希望讓不同形式的家庭都能獲得更多保障。
洛杉磯時報指出，西好萊塢市這次建立登記制度，是延續今年3月通過的反歧視條例。當時市議會通過禁止基於家庭或伴侶關係結構歧視的規定，保障對象包括多伴侶家庭、不同形式的伴侶關系，以及雙方同意的非傳統伴侶關系，並要求市府進一步研究建立多伴侶關係登記制度。
事實上，美國其他城市近年陸續出現保障多伴侶家庭的地方政策。幾年前，麻州Somerville、Cambridge率先允許多伴侶關係登記，舊金山的柏克萊（Berkeley）、屋崙（Oakland），則已通過禁止基於家庭結構歧視的規定。此外，俄勒岡州的波特蘭、Astoria，華盛頓州的奧林匹亞市（Olympia），今年也推進類似的多伴侶關係保障措施。
市議會一致通過新條例，允許3人或以上的多伴侶關係向市府正式登記，成為加州首個建立多伴侶家庭關係登記制度的城市。 登記後可享醫療機構探視、在市管轄監獄探視伴侶，以及一定租屋保障，房東不能只因其他伴侶繼續同住就終止或拒絕續租。 它不等同合法婚姻，也不能取代州或聯邦法賦予的權益；保障主要限於西好萊塢地方條例，且申請人不必是當地居民。
精華 FAQ
市議會一致通過新條例，允許3人或以上的多伴侶關係向市府正式登記，成為加州首個建立多伴侶家庭關係登記制度的城市。
登記後可享醫療機構探視、在市管轄監獄探視伴侶，以及一定租屋保障，房東不能只因其他伴侶繼續同住就終止或拒絕續租。
它不等同合法婚姻，也不能取代州或聯邦法賦予的權益；保障主要限於西好萊塢地方條例，且申請人不必是當地居民。
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