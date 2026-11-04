國會變天 移民政策會鬆綁？律師這麼說

移民律師陳威宇指出，即使民主黨掌控國會，移民政策主導權仍在白宮，綠卡及公民申請審查難以加快，全面改革恐須等待2028年總統大選後才有轉機。（陳威宇提供）

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨拿下國會後，移民審查與執法未必鬆綁，因政策主導權仍在白宮；國會雖可監督與施壓，真正轉向恐仍要等法院判決或2028年政黨輪替。

民主黨在期中選舉取得國會控制權，但對等待綠卡 或公民身分的申請人而言，審查程序未必因此加快。移民 律師陳威宇指出，國會權力版圖雖然改變，移民政策主導權仍掌握在白宮，未來兩年恐難出現重大轉變。

國會權力轉移後，民主黨預料將透過聽證會及調查，加強監督國土安全部、移民局、移民暨海關執法局（ICE ）及國務院。陳威宇表示，移民案件積壓、歸化申請核准數量大幅下降，以及ICE經費使用情況，都可能成為調查重點。但國會監督權不等於行政決策權，相關機關仍可能以背景調查、資源配置等理由維持現行做法。

在人事任命方面，民主黨控制參議院後，川普未來提名的高階官員及聯邦法官可能面臨更嚴格審查，但已任命官員不會自動去職。國會雖掌握撥款權，可限制新增移民執法經費，但今年6月通過的「安全美國法」（Secure America Act），已為ICE提供超過310億元額外經費，使用期限至2029年。若要撤銷相關撥款，仍須另行立法，而川普握有否決權。

嚴格移民執法也可能增加共和黨的政治壓力。皮尤研究中心10月公布的調查顯示，62%西裔選民認為川普政府的遣返措施過於積極。陳威宇認為，搖擺選區的共和黨議員可能因此與白宮保持距離，以降低選舉風險。

不過，許多移民政策透過行政令、聯邦法規及政策指引實施，包括F-1學生簽證、H-1B工作簽證審查、工作簽證抽籤及薪資計算方式等改革，不會因國會改選而自動失效。國會議員雖可協助查詢案件進度，卻無權要求移民局核准申請，I-485綠卡身分調整、I-130親屬移民及N-400歸化申請，仍可能因背景調查而延誤。增加綠卡配額或全面修改移民法也須國會立法，川普仍可行使否決權，短期內全面改革機會有限。

相較國會監督，聯邦法院的司法審查可能是未來兩年影響移民政策的重要途徑。陳威宇指出，若移民法規超越法律授權或違反行政程序法，當事人可提告；案件若遭長期不合理延誤，也可考慮提起強制令訴訟（Mandamus），要求行政機關依法處理。至於移民政策何時可能全面轉向，陳威宇認為，恐怕仍須等2028年總統大選。即使屆時政黨輪替，已生效的法規也未必能立即撤銷，申請人應做好面對現行政策的準備，不宜期待國會改選就能加快審查。