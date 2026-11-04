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選區重劃 哪些人贏得眾院席位？

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2026年期中選舉民主黨人大勝。圖為民主黨加州州長候選人貝西拉(Xavier B...
2026年期中選舉民主黨人大勝。圖為民主黨加州州長候選人貝西拉(Xavier Becerra)支持者慶祝其勝選。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

這場2026年期中選舉的選區重劃之爭中，民主黨在加州與德州都取得優勢，顯示共和黨原先寄望的地圖重繪效果未能完全實現。

「國會山報」（The Hill）報導，2026年期中選舉的一大焦點，在選舉投票開始前就已引發的政治攻防：選區重劃之爭（mid-decade redistricting wars）。由於擔心選民可能在選票上反映對川普政策的不滿，共和黨在多個州推動重新繪製國會選區地圖（congressional maps），而民主黨也有相應反制。

根據Decision Desk HQ（DDHQ）的統計，共和黨未通過重劃選區，得到預想效果，例如民主黨在德州選舉之夜結束時，眾院席次不但沒有減少，反而淨增一席。而在加州，民主黨新增五席位的選區重畫預想，很可能全數達到。

加州

根據Decision Desk HQ（DDHQ）的選舉預測，在第1國會選區，民主黨候選人Mike McGuire擊敗共和黨籍現任眾議員James Gallagher。

在第3國會選區，民主黨眾議員Ami Bera從原本代表的第6選區轉戰第3選區，並擊敗共和黨候選人Robb Tucker。

第22國會選區原本是川普在2024年勝出的選區，民主黨此次重劃後，使選情更有利民主黨。截至4日，民主黨候選人Randy Villegas得票率達66%，預料將擊敗共和黨籍眾議員David Valadao。

在第41國會選區，原本代表第39選區的民主黨眾議員Linda Sánchez擊敗共和黨候選人Mitch Clemmons。

最後，在第48國會選區，民主黨候選人Marni von Wilpert擊敗共和黨候選人Jim Desmond。

德州

共和黨最終僅成功拿下重新劃分選區後的其中一席：第32國會選區。根據Decision Desk HQ（DDHQ）的預測，共和黨候選人Jace Yarbrough以近3個百分點優勢，擊敗民主黨候選人Dan Barrios。值得注意的是，川普在2024年總統大選中，曾以近20個百分點的優勢贏得該選區。

在第9國會選區，川普兩年前同樣以近20個百分點優勢勝出，但截至4日，民主黨候選人Leticia Gutierrez大幅領先共和黨候選人Alex Mealer。DDHQ預測Leticia Gutierrez勝選。

共和黨在德州重新劃分選區的策略，原本寄望西裔選民像2024年支持川普一樣，支持共和黨候選人。然而，這股支持並未如預期出現，導致共和黨在南德州三個國會選區遭遇敗選。

民主黨眾議員Vicente Gonzalez與Henry Cuellar，分別在第34及第28國會選區成功連任，兩人均輕鬆保住席位。值得注意的是，川普在2024年總統大選中，曾在這兩個選區分別以超過10個百分點的優勢勝出。

在第35國會選區的競選中，民主黨候選人Johnny Garcia擊敗共和黨候選人Carlos De La Cruz。

另一方面，Carlos De La Cruz的姊妹、共和黨籍聯邦眾議員Monica De La Cruz，在第15國會選區落後民主黨候選人Bobby Pulido。值得注意的是，第15選區並未列入共和黨此次重新劃分選區的範圍。此外，共和黨也失去第23國會選區這個沒有現任議員競選連任的席位。

精華 FAQ

  • 加州重劃後，民主黨幾乎把新增席位全部拿下，包含第1、第3、第22、第41與第48國會選區，顯示民主黨在當地的布局大致成功。

  • 共和黨原本希望靠重劃選區擴大優勢，但只拿下第32選區，且在南德州多個選區失利，因為西裔選民並未如預期轉向支持共和黨。

  • 報導指出，選區重劃已成2026年期中選舉的提前戰場，且結果顯示兩黨攻防未必能按原先盤算運作，選民結構變化才是決勝關鍵。

眾院 民主黨 共和黨

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