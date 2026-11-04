國會31選區選戰 共和黨秦振國較大幅落後民主黨喜吉利

秦振國感謝選民多年支持與鼓勵。（記者楊青╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 加州國會第31選區開票結果顯示，民主黨現任眾議員喜吉利大幅領先共和黨華裔候選人秦振國，反映該選區仍具明顯民主黨優勢。

本次期中選舉，加州國會第31選區共和黨 華裔候選人秦振國（Eric Ching）挑戰民主黨 現任眾議員喜吉利 （Gil Cisneros）。開票結果顯示，秦振國目前以較明顯差距落後，未能突破民主黨在該選區的傳統優勢。

根據11月4日上午的開票資料，第31選區已計入約16萬3102張選票，喜吉利獲10萬4133票，得票率約63.8%；秦振國獲得5萬8969票，得票率約36.2%，兩人相差4萬5164票。

從分區開票情況看，洛杉磯縣喜吉利得票率64.4%，秦振國35.6%；聖伯納汀諾縣，喜吉利得票率60.3%，秦振國39.7%。兩縣開票結果均呈現民主黨候選人領先狀況。

今年也是秦振國繼2022、2024年後，第三度參選國會議員。本屆選舉因加州國會選區重新劃分，秦振國轉戰第31選區，與民主黨現任喜吉利正面交鋒。喜吉利曾任職美國海軍，幸運贏得樂透頭獎後成為億萬富翁，2019年進入國會，並曾在拜登政府擔任國防部人事與戰備次長。

從選區政治結構看，第31選區民主黨選民仍占優勢。選民登記資料顯示，民主黨選民約占44%，共和黨約占26%，其餘約30%為無黨派或其他選民。2024年總統大選時，民主黨候選人在重新劃分後的選區也取得約12個百分點的優勢。

秦振國此次參選，反映華裔共和黨人士持續投入美國國會選舉的努力，但選舉結果也顯示，在民主黨具有結構性優勢的選區，共和黨候選人要爭取跨黨派及中間選民支持，仍面臨挑戰。