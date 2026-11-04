我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普慘敗 共和黨到2032無法翻身？

共和黨慘敗後川普面臨5大棘手抉擇

加州第49選區眾議員選戰 方樹強暫領劉龍珠逾3萬票

記者邵敏／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉龍珠母親陪伴兒子參加選舉之夜。劉龍珠認為，參選就是勝利。（記者邵敏／攝影）
劉龍珠母親陪伴兒子參加選舉之夜。劉龍珠認為，參選就是勝利。（記者邵敏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

加州第49選區州眾議員選戰初步開票顯示，民主黨現任方樹強大幅領先共和黨挑戰者劉龍珠，後續仍待正式認證。

期中選舉開票結果陸續出爐，加州第49選區眾議員選戰中，尋求連任的民主黨現任州眾議員方樹強，暫時大幅領先共和黨華裔挑戰者劉龍珠。截止4日中午11時，洛杉磯縣選務處公布的初步計票結果顯示，方樹強獲6萬627票，得票率67.33%；劉龍珠獲2萬9420票，得票率32.67%。不過，這仍是初步開票結果，後續還需計入尚未完成統計及核驗的選票，最終結果仍以選務處正式認證為準。

劉龍珠3日晚在選舉之夜活動中回顧競選歷程，形容非常辛苦。為爭取選民支持，他連續多日率車隊各地拜票，走訪不同城市社區，每天只睡三、四小時，希望更多選民聽見他的政見與理念。

劉龍珠表示，即使最後沒有當選，這次參選仍是勝利。他說，競選意義不只是取得一個州眾議員席位，更重要的是透過選舉，把自己的政策理念傳達給更多民眾，讓選民重新思考家庭、教育及社會問題。如果落選，他會總結競選經驗，未來再次參選。「不管是輸還是贏，只要我的理念可以影響一個人，讓一個家庭有所改變，參選就有價值。」

劉龍珠表示，競選期間曾遭遇辱罵、騷擾，競選標牌也被拿走，車輛兩度遭砸。他認為，政治立場不同應透過投票表達，不應以恐嚇、破壞或其他方式干擾候選人參選。此外，劉龍珠提到，3日當天前往選務中心觀察選票處理時，現場工作人員制止他與媒體交談，但選舉指南文件並未明確列出這項限制，他質疑選務工作應更加公開透明，確保只有符合資格者才能投票。

劉龍珠在競選期間以教育公平、家長權益、治安及減輕家庭經濟負擔為主要訴求。他反對學校縱容未成年人性別變換，並希望推出減稅及福利政策，包括家庭年收入10萬以下免繳州所得稅、60歲以上長者自住房房產稅減免，以及加州公立大學免學費等。

方樹強3日晚在蒙特利公園市林肯酒店舉行選舉之夜活動。方樹強2022年當選第49選區州眾議員，並於2024年成功連任，他長期參與聖蓋博谷公共事務。此次是方樹強與劉龍珠第二度在第49選區正面交鋒，2024年，劉龍珠首次挑戰，並在當年大選中獲得5萬6795票，得票率38.04%，創下共和黨近10年來在該選區的最佳成績。

劉龍珠3日晚選舉之夜回顧競選歷程，每天只睡三、四小時，希望更多選民聽見自己的政見...
劉龍珠3日晚選舉之夜回顧競選歷程，每天只睡三、四小時，希望更多選民聽見自己的政見與理念。（記者邵敏／攝影）

方樹強（中間）3日晚在林肯酒店舉辦選舉之夜活動。（林肯酒店提供）
方樹強（中間）3日晚在林肯酒店舉辦選舉之夜活動。（林肯酒店提供）

精華 FAQ

  • 截至4日中午11時，方樹強獲6萬627票、得票率67.33%；劉龍珠獲2萬9420票、得票率32.67%。這只是初步結果，後續仍要計入未完成統計與核驗的選票。

  • 劉龍珠表示，這次參選即使沒有當選也算是一種勝利，因為他希望把教育、家庭與社會相關理念傳達給更多民眾；若落選，未來會總結經驗再度參選。

  • 他稱競選期間遭辱罵、騷擾，標牌被拿走、車輛兩度遭砸；同時主打教育公平、家長權益、治安與減輕家庭負擔，並提議減稅、長者房產稅減免與大學免學費。

加州 方樹強 眾議員

上一則

加州期中選舉 華裔民主黨藍潮明顯

下一則

國會31選區選戰 共和黨秦振國較大幅落後民主黨喜吉利

延伸閱讀

加州期中選舉開票 華裔民主黨議員多居領先

加州期中選舉開票 華裔民主黨議員多居領先
疑逾2萬「非公民」登記選民 劉龍珠：須核實身分 才能投票

疑逾2萬「非公民」登記選民 劉龍珠：須核實身分 才能投票
49選區眾議員候選人劉龍珠「守護下一代」：華裔應獲公平教育

49選區眾議員候選人劉龍珠「守護下一代」：華裔應獲公平教育
民主黨貝西拉當選「加州州長」 得票逾6成 大勝25百分點

民主黨貝西拉當選「加州州長」 得票逾6成 大勝25百分點
陳茱莉暫領先106票 長島納蘇郡議員選戰恐重新計票

陳茱莉暫領先106票 長島納蘇郡議員選戰恐重新計票
布碌崙南區華人選戰「翻藍」 民主黨奪回2席位

布碌崙南區華人選戰「翻藍」 民主黨奪回2席位

熱門新聞

「加州全保」（Covered California）2027年取消部分投保人的保費補助。（記者邵敏／攝影）

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

2026-10-30 20:27
曾出演瓊瑤《月朦朧鳥朦朧》和《庭院深深》作品的中國女演員宋佳旅居比利時多年，日前現身南加，且華麗轉身為作家。（記者張宏╱攝影）

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

2026-10-31 19:23
99大華超市將關閉北加州布利桑頓門市。（谷歌街景）

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

2026-10-31 19:46
沿著Three Rivers Heritage Trail騎進匹茲堡，廖守三用Ride with GPS和Strava規劃每天的路線。（廖守三提供）

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

2026-10-28 20:12
南加一名華女在安大略國際機場準備搭乘航班赴西雅圖時，遭ICE拘留。圖為安大略機場示意圖。（本報資料照片）

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

2026-11-01 15:16
一名曾持美國出生證明的精神疾病男子遭ICE拘留近10個月，其公民身分仍有爭議。（示意圖，路透）

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

2026-10-28 14:23

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯
期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作

期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作