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共和黨慘敗後川普面臨5大棘手抉擇

加州期中選舉 華裔民主黨藍潮明顯

記者劉子為╱即時報導
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11月3日期中選舉投票結束，加州多個華人關注選區的計票結果顯示，華裔現任議員普遍...
11月3日期中選舉投票結束，加州多個華人關注選區的計票結果顯示，華裔現任議員普遍保持領先，部分挑戰者的選情較為艱難。路透

AI摘要

文章摘要整理：

加州期中選舉開票結果顯示，華裔現任民選官員多數領先，民主黨整體表現明顯強勢；但部分華裔挑戰者如秦振國、劉龍珠則處於落後。

11月3日期中選舉投票結束，加州多個華人關注選區的計票結果顯示，華裔現任民選官員在4日普遍保持領先，方文思、趙美心、劉雲平、方樹強及陳立德的得票率均超過六成。不過，共和黨籍華裔挑戰者的選情較為艱難，秦振國、劉龍珠目前均落後對手。

本文依據選舉數據平台The Ballot Book彙整的全選區未認證計票結果，加州華裔參選的選區趨勢基本與全美一致，除聯邦眾院第20選區共和黨華裔眾議員方文思（Vince Fong）領先民主黨籍對手外，其餘參選的華裔民主黨人都有明顯優勢。

聯邦眾院第28選區，民主黨華裔議員趙美心取得12萬1906票，得票率68.4%；共和黨對手April Verlato取得5萬6394票，得票率31.6%。趙美心暫領先6萬5512票，雙方得票率相差36.8個百分點。

第36選區民主黨華裔議員劉雲平（Ted Lieu）取得14萬8056票，得票率70.7%；共和黨對手Houston Brignano取得6萬1486票，得票率29.3%。劉雲平暫時領先8萬6570票。

第20選區共和黨華裔議員方文思（Vince Fong）也保持領先，取得9萬999票，得票率62.6%；民主黨對手Sandra Van Scotter取得5萬4329票，得票率37.4%，兩人相差3萬6670票。

第31選區方面，共和黨華裔候選人秦振國（Eric Ching）取得5萬8969票，得票率36.2%；民主黨對手喜吉利（Gil Cisneros）取得10萬4133票，得票率63.8%。秦振國目前落後4萬5164票。

州眾議會第49選區的兩名華裔候選人對決中，民主黨現任方樹強（Mike Fong）取得6萬627票，得票率67.3%；共和黨挑戰者劉龍珠（Long David Liu）取得2萬9420票，得票率32.7%。方樹強的票數約為劉龍珠的2倍，目前領先3萬1207票。

州眾議會第59選區，共和黨華裔議員陳立德（Phillip Chen）取得7萬6685票，得票率61.6%；綠黨對手Victor Hernandez取得4萬7878票，得票率38.4%。陳立德暫時領先2萬8807票。

其他華人關注的聯邦眾議院選區，第38選區民主黨候選人蘇麗絲（Hilda Solis）取得9萬7536票，得票率65%；共和黨對手Pedro Antonio Casas取得5萬2489票，得票率35%，蘇麗絲領先4萬5047票。

第40選區由兩名共和黨現任聯邦眾議員競逐同一席次。金映玉（Young Kim）取得5萬8817票，得票率45.5%；Ken Calvert取得7萬550票，得票率54.5%。金映玉目前落後1萬1733票。

第45選區民主黨議員陳德瑞（Derek Tran，音譯）取得10萬2552票，得票率58.7%；共和黨亞裔候選人、前喜瑞都市長武文章（Chuong Vo）取得7萬2049票，得票率41.3%。陳德瑞暫時領先3萬503票。

第47選區民主黨議員閔大衛（Dave Min）取得11萬3811票，得票率56.7%；共和黨對手Jenny Rae Le Roux取得8萬6784票，得票率43.3%，雙方相差2萬7027票。

精華 FAQ

  • 依據未認證計票結果，加州多個華人關注選區中，華裔現任民選官員普遍保持領先，且多數得票率超過6成，整體趨勢與民主黨在加州及全美的優勢一致。

  • 趙美心、劉雲平、方文思、方樹強及陳立德的得票率都超過6成，其中趙美心與劉雲平領先幅度尤其明顯，方文思、方樹強與陳立德也都在各自選區保持優勢。

  • 共和黨華裔候選人秦振國目前落後民主黨對手4萬5164票；劉龍珠在州眾議會第49選區也明顯落後，對手方樹強票數約為其2倍，暫時領先3萬1207票。

加州 民主黨 華裔

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