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黑五下單未必最划算 這幾類商品有「更便宜時機」

記者朱敏梓╱即時報導
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黑色星期五還沒到，各大零售商的折扣廣告已接連登場。圖為商家年底促銷示意圖。（路透...
黑色星期五還沒到，各大零售商的折扣廣告已接連登場。圖為商家年底促銷示意圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

黑五不一定是所有商品最便宜的時點，零售商促銷已提前且分階段出現，消費者應依商品類別、價格紀錄與退貨條件逐項比價。

黑色星期五還沒到，各大零售商的折扣廣告已接連登場。想省錢的消費者，到底該現在下單，還是等到黑五再出手？美國購物分析，不同商品的最佳購買時間不同，部分商品的折扣高峰甚至落在12月，若把購物清單全部留到黑五一次買齊，未必最划算。

消費者報告（Consumer Reports）11月1日更新的購物指南指出，Amazon、Best Buy、Target及Walmart等零售商，早在10月便啟動節慶促銷，優惠不再集中於感恩節後的單一周末。對消費者而言，判斷是否值得下單，不能只看廣告上有沒有「黑五」字樣，更要比較同款商品過去的售價。

Adobe於9月公布的2026年美國節慶網購預測，也顯示折扣將分階段出現。11月初部分商品折扣預計可達標價的14%，感恩節前進一步達21%，整個節慶購物季的最大折扣則可能達30%。這些數字是不同時段的預估促銷幅度，並不代表每項商品都會依同樣步調降價。

依Adobe預測，今年電視、玩具、服飾、家電與家具，最深折扣可能落在11月27日黑色星期五；電子產品與電腦，則可能在11月30日「網購星期一」（Cyber Monday）。

另一些商品，可能還值得再等等。Google於10月15日公布的購物指南，分析去年美國商家的促銷紀錄、搜尋趨勢及折扣資料後指出，手袋未必適合在黑五搶購。若希望兼顧折扣與款式選擇，可考慮12月中旬；若只追求最低價格，則可再等到12月底。

行李箱也有類似情況。Google指出，旅行配件與收納袋可留意11月優惠，但大型行李箱往往到12月底清倉時，才出現更深折扣。部分電動、科技類玩具的較大降幅，也可能出現在12月最後幾周。不過，等得越晚，款式、庫存及送貨時間的選擇也可能越少。

對已鎖定商品的消費者而言，比起猜測哪天最便宜，更實際的做法是先記下完整型號、目前售價及可接受的購入價格，再利用價格追蹤工具查看歷史紀錄。比較時也應確認容量、尺寸、配件與運費，避免看似同款，實際卻是不同規格。

若提前遇到合適價格，還可先查清楚商家的退貨期限與價差調整條件。黑五確實是重要促銷檔期，但「折扣最大的一天」會隨商品而變；先列購物清單、再逐項比價，比看到折扣倒數計時就急著結帳，更有機會省下錢。

黑五促銷未必是所有商品的最低價，部分商品可能在12月出現更深折扣。（示意圖／Pe...
黑五促銷未必是所有商品的最低價，部分商品可能在12月出現更深折扣。（示意圖／Pexels）

精華 FAQ

  • 因為零售商促銷已從10月開始分階段展開，不同商品的最低價時間點也不同；有些商品在黑五最便宜，但也有商品要到12月中下旬或年底清倉才會出現更深折扣。

  • 依Adobe預測，電視、玩具、服飾、家電與家具，較可能在11月27日黑色星期五出現最深折扣；電子產品與電腦則可能在11月30日網購星期一降幅較大。

  • 最實際的方法是先記下完整型號、目前售價與可接受價格，再用價格追蹤工具比對歷史紀錄，同時確認容量、尺寸、配件、運費，以及商家退貨期限與價差調整條件。

黑五 黑色星期五 Target

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