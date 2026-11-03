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華翁中國網購到劣質商品 沒想到在美國也中招

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
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受訪者Eric Luo的女兒幫助打印的廣告宣傳內容。（Eric Luo的女兒提供...
受訪者Eric Luo的女兒幫助打印的廣告宣傳內容。（Eric Luo的女兒提供）

AI摘要

文章摘要整理：

南加華人長者Eric Luo網購標榜精緻耐用的裝飾假牙，花約50元買兩副，卻收到劣質實物大失所望，並已向銀行申訴求退款。

南加華人長者日前在網上看到推銷裝飾假牙的廣告，宣稱產品精緻耐用，既能美化牙齒，又有助咀嚼食物，促銷期間還能享有優惠。他心動下單，花約50元購買兩副，原本期待解決牙齒困擾，甚至計畫收到實物後與太太安排一趟美東之旅。不料，等了半個月收到商品，卻大失所望，直呼：「在中國經常買東西有貨不對板的情況，沒想到美國也中招！」

Eric Luo表示，商品不過50元左右，經濟損失雖然不大，但從滿懷期待到當頭一棒，心理落差讓他難以釋懷。他已透過女兒向銀行提出投訴，希望追回信用卡支付的款項，但對能否成功退款不抱太大希望。他說，這次經歷讓他對網購失去信心，今後即使看到廣告宣傳得再好，也不會輕易下單。

Eric Luo年逾七旬，從中國教師崗位退休後，2025年底與妻子來到美國，探望居住在聖伯納汀諾市的女兒和女婿。平日閒暇，他喜歡上網瀏覽時事。9月中旬，他無意間看到一則推銷假牙廣告，產品名稱中文意思大概為「高級假牙護理系統」，但廣告實際推銷的是裝飾性假牙。

他表示，自己和妻子年紀大了，牙齒狀況都不理想，目前還沒有嚴重到需要配戴活動假牙或接受植牙的程度。因此，當他看到廣告宣稱這款產品既能改善牙齒外觀，又能幫助咀嚼食物，而且價格不高，便覺得值得一試。

當時，廣告打出促銷，稱可節省100多元。經妻子催促，他決定下單購買兩副。他原以為撿到便宜，心裡相當高興，還盤算著，如果使用後效果不錯，就推薦親友夫妻也買兩副。

這筆購物甚至讓夫妻倆開始憧憬接下來的旅行。Eric Luo說，他和妻子商量，等裝飾假牙寄到，便與女兒、女婿一起到美國東部旅遊一趟。對他而言，這不僅是一次網購，也是改善生活、為旅行增添期待的小計畫。

下單後，Eric Luo不時查看電子郵件，留意商品的寄送進度。他說，賣方的電子郵件通知看起來相當正式，措辭客氣，也不斷提醒預計到貨日期。就這樣等了約半個月，他終於收到商品送達通知。

當天，他迫不及待打開家中郵箱，看到裡面放著一個方形紙盒，隨即取出拆封。然而，映入眼簾的商品卻讓他瞬間傻眼。

Eric Luo說，收到的商品與廣告呈現的樣貌相去甚遠，品質也讓他難以接受，甚至連基本的裝飾效果都達不到。妻子看到實物後，同樣大呼上當，感嘆說：「在中國網購常有貨不對板的情況，沒想到美國也中招！」

不過根據Aliexpress資訊，該款產品的產地是中國。沃爾瑪網路商場同樣有售該商品，但評價只有2星（滿分5星），至少五名購買者留言質疑其質量。

Eric Luo認為，收到的商品與廣告描述不符。（Eric Luo的女兒提供）
Eric Luo認為，收到的商品與廣告描述不符。（Eric Luo的女兒提供）

精華 FAQ

  • 他看到廣告宣稱假牙能美化牙齒、幫助咀嚼，且促銷期間價格划算，加上妻子催促，便花約50元買了兩副，原本還期待能改善生活品質。

  • 商品到貨後，他發現實物與廣告差距很大，品質也難以接受，當場感到傻眼。他隨即透過女兒向銀行提出信用卡交易投訴，希望追回款項。

  • 這次購物讓他從期待變成失望，也打擊了對網購的信任。夫妻倆原本還計畫收到後再安排美東之旅，結果因商品不如預期而泡湯。

南加 華人

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