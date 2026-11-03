狂喊「打911」被ICE綁走華女已釋放 辦政庇9年 無犯罪紀錄

今年10月初，Jing Zhao在洛杉磯國際機場遭ICE人員帶走，如今她已獲得釋放。（取自Instagram帳號veganchefchristucker影片，已獲得對方授權使用。）

AI摘要 文章摘要整理： 華裔女Jing Zhao在LAX被ICE逮捕引發關注，後經律師與法官介入獲釋；她稱庇護案已拖9年，且將持續為自己及獄友籌措法律費用。

華裔女Jing Zhao 10月初在洛杉磯 國際機場" rel="154527">洛杉磯國際機場 被移民暨海關執法局（ICE ）逮捕的視頻，在網路引起巨大反響。根據一位Instagram博主說法以及Jing Zhao的GoFundMe網站，她目前已獲釋放，而她的移民背景、心路歷程，也浮出水面。

10月2日，Instagram帳號為「veganchefchristucker」的Chris Tucker發布一則視頻，Jing Zhao在LAX航廈樓外，被幾名男子包圍並戴上手銬，強行帶上車。她向路人求助：「可以幫打911嗎？」路人問其姓名，她說是「Jing Zhao。」不到一分鐘，她就被「塞」進車中帶走。

11月3日，一名持續追蹤此事的Instagram博主「jasonchumusic」稱與Jiang Zhao取得聯繫，目前她已經被釋放。根據Jason Chu取得的法庭資料，法官下令ICE釋放Zhao。他介紹，Zhao本是橙縣一名特殊教育工作者。她在美國申請政治庇護，有社安號和工作許可，但政治庇護已辦了九年，綠卡還暫未批下來。這九年裡，她沒有犯罪紀錄。

在Jason Chu和Zhao的一段採訪對話中，Zhao被逮捕後，羈押在Adelanto移民拘留中心，這是一座私人管理的監獄。被捕數天後，在律師的幫助下，Zhao獲得釋放。但她表示，在監獄的那段時間，成為她永遠的「傷疤。」她說，有120個人關在一個大房子裡，她連續好多天沒有睡覺。監獄裡毫無隱私可言，洗澡完全裸露時，其他人可以在樓上看到。她說，「如果你鬧事，就會被禁止與外界聯繫。」

Zhao出獄後，於10月21日創辦了GoFundMe網頁，希望得到募款以支持她和其他獄友的律師費。她寫道，最近從監獄被釋放出來，「在法律倡議人士的協助下，透過聯邦人身保護令（habeas corpus）申請成功，重獲自由。不過，我的移民法律程序還遠遠沒有結束。被拘留期間，我認識了一些至今仍被關押的人。他們與家人分離，在複雜的法律制度中苦苦摸索。許多人經濟拮据，請不起迫切需要的律師。他們的故事一直留在我心裡，我不能因為自己重獲自由，就把他們拋在腦後。

我發起這次募款，一方面是為支付自己後續的移民法律費用，另一方面也希望幫助仍在拘留中的同伴，取得法律諮詢、律師代理和案件協助。我希望讓其他人也能有公平的機會，讓他們的聲音被聽見，並爭取自己的合法權利。」