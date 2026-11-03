AI設備運輸不簡單 航空貨運最怕這件事
華航指出，AI熱潮帶動晶片、伺服器與資料中心設備大量空運，雖推升貨運需求，也因貨物高價精密而強化包裝、安全與貨機運能的重要性。
AI摘要
文章摘要整理：
華航指出，AI熱潮帶動晶片、伺服器與資料中心設備大量空運，雖推升貨運需求，也因貨物高價精密而強化包裝、安全與貨機運能的重要性。
從曾經運送媽祖繞境使用的特斯拉Cybertruck，到如今批量飛往亞洲各地的AI相關設備，航空貨運承載的貨物種類，越來越科技現代化。華航貨運表示，AI熱潮推動高價、精密且大型設備的運輸需求持續升溫，在燃油成本上漲之際，也為航空貨運帶來新的成長動能和責任壓力。
AI資料中心設備貨運發展迅猛
媽祖與時俱進，在台灣繞境使用的特斯拉Cybertruck由華航承運。這類Cybertruck基本上按照一般車輛的方式運送，沒有特別改裝或裝潢只是恰好配合台灣宗教活動的需求。華航美洲貨運中心總經理羅保仁表示，華航貨運業務承接各個品牌，甚至有長頸鹿等動物。
如今，華航貨運面對的是另一波快速成長需求的是AI資料中心設備。羅保仁表示，近期運輸貨物當中，AI相關產品已成為重要的一環，包括晶片、半導體、Server Rack及資料中心相關設備。隨著亞洲各地陸續興建資料中心，相關設備的運輸量相當可觀，並非一兩天就能完成，而是需要持續大量運輸。尤其AI資料中心所使用的Server Rack體積大、尺寸高，對航空貨運的承運能力也提出更高要求。具備貨機運能的航空公司，才能承接這類特殊貨物的運輸需求。
高價精密設備 最怕這個
相較於一般貨物，AI、半導體及資料中心設備往往具有高價值、精密等特性，因此從包裝、運輸到機場交接，都需要更嚴謹的作業方式。羅保仁表示，針對精密儀器及高價值貨物，會採取專盤、專櫃等方式，將貨物單獨處理，並在抵達機場後，盡可能直接於機邊交接給承運單位，以降低貨物在運輸過程中受到損傷或發生其他風險的可能性。
貨物安全是關注重點。羅保仁提到，航空貨運界過去曾發生過高精貨物遭竊案例，甚至出現整輛卡車遭攔截的情況，因此高價貨物運輸除基本的保險之外，也需要搭配更完整的安全管理流程。
航空貨運搭上AI熱潮 對沖燃油成本上漲
AI不只改變人們的生活，也正在改變全球物流與航空貨運市場。羅保仁說，只要AI產業持續發展，就會需要大量實體設備，包括晶片、半導體、伺服器及資料中心相關設備，而這些產品從生產、加工到部署，都離不開實體運輸。目前相關貨物流向不是單一方向。除亞洲與美國之間的運輸之外，也出現貨物先從亞洲運往美國，在美國進行部分加工或組裝後，再運往台灣及北美其他地區的情況。以馬來西亞等亞洲市場為例，當地資料中心相關訂單量相當龐大，相關設備需要分批、持續運送，也因此形成航空貨運市場新的需求來源。
航空燃油價格最近大幅上漲，增加航空貨運成本，但好在AI相關貨運需求成長來對沖這些上漲成本，AI資料中心帶來的大型、精密設備運輸需求，也讓貨機運能及專業貨運服務的重要性更加凸顯。
主要是晶片、半導體、Server Rack與資料中心相關設備，這些貨物多為高價、精密且大型，需持續分批運送，已成為航空貨運的重要成長來源。 因為Server Rack等設備體積大、尺寸高，又屬精密高價貨物，運輸時要從包裝到機場交接都嚴格控管，且通常需要具備貨機運能的航空公司才能承接。 華航會採取專盤、專櫃等方式單獨處理貨物，抵達機場後盡量機邊交接，並搭配更完整的安全流程與保險，以降低損傷、遺失或遭竊風險。
精華 FAQ
主要是晶片、半導體、Server Rack與資料中心相關設備，這些貨物多為高價、精密且大型，需持續分批運送，已成為航空貨運的重要成長來源。
因為Server Rack等設備體積大、尺寸高，又屬精密高價貨物，運輸時要從包裝到機場交接都嚴格控管，且通常需要具備貨機運能的航空公司才能承接。
華航會採取專盤、專櫃等方式單獨處理貨物，抵達機場後盡量機邊交接，並搭配更完整的安全流程與保險，以降低損傷、遺失或遭竊風險。
上一則
綠卡男經營神秘倉庫 專運往大陸、香港 3年涉案4600萬
下一則