AI設備運輸不簡單 航空貨運最怕這件事

華航貨運多次獲得亞洲最佳航空貨運獎和全球航空貨運卓越服務獎肯定。（華航官網）

AI摘要 文章摘要整理： 華航指出，AI熱潮帶動晶片、伺服器與資料中心設備大量空運，雖推升貨運需求，也因貨物高價精密而強化包裝、安全與貨機運能的重要性。

從曾經運送媽祖繞境使用的特斯拉 Cybertruck，到如今批量飛往亞洲各地的AI相關設備，航空貨運承載的貨物種類，越來越科技現代化。華航 貨運表示，AI熱潮推動高價、精密且大型設備的運輸需求持續升溫，在燃油成本上漲之際，也為航空貨運帶來新的成長動能和責任壓力。

AI資料中心設備貨運發展迅猛

媽祖與時俱進，在台灣繞境使用的特斯拉Cybertruck由華航承運。這類Cybertruck基本上按照一般車輛的方式運送，沒有特別改裝或裝潢只是恰好配合台灣宗教活動的需求。華航美洲貨運中心總經理羅保仁表示，華航貨運業務承接各個品牌，甚至有長頸鹿等動物。

如今，華航貨運面對的是另一波快速成長需求的是AI資料中心設備。羅保仁表示，近期運輸貨物當中，AI相關產品已成為重要的一環，包括晶片、半導體、Server Rack及資料中心相關設備。隨著亞洲各地陸續興建資料中心，相關設備的運輸量相當可觀，並非一兩天就能完成，而是需要持續大量運輸。尤其AI資料中心所使用的Server Rack體積大、尺寸高，對航空貨運的承運能力也提出更高要求。具備貨機運能的航空公司，才能承接這類特殊貨物的運輸需求。

高價精密設備 最怕這個

相較於一般貨物，AI、半導體及資料中心設備往往具有高價值、精密等特性，因此從包裝、運輸到機場交接，都需要更嚴謹的作業方式。羅保仁表示，針對精密儀器及高價值貨物，會採取專盤、專櫃等方式，將貨物單獨處理，並在抵達機場後，盡可能直接於機邊交接給承運單位，以降低貨物在運輸過程中受到損傷或發生其他風險的可能性。

貨物安全是關注重點。羅保仁提到，航空貨運界過去曾發生過高精貨物遭竊案例，甚至出現整輛卡車遭攔截的情況，因此高價貨物運輸除基本的保險之外，也需要搭配更完整的安全管理流程。

航空貨運搭上AI熱潮 對沖燃油成本上漲

AI不只改變人們的生活，也正在改變全球物流與航空貨運市場。羅保仁說，只要AI產業持續發展，就會需要大量實體設備，包括晶片、半導體、伺服器及資料中心相關設備，而這些產品從生產、加工到部署，都離不開實體運輸。目前相關貨物流向不是單一方向。除亞洲與美國之間的運輸之外，也出現貨物先從亞洲運往美國，在美國進行部分加工或組裝後，再運往台灣及北美其他地區的情況。以馬來西亞等亞洲市場為例，當地資料中心相關訂單量相當龐大，相關設備需要分批、持續運送，也因此形成航空貨運市場新的需求來源。

航空燃油價格最近大幅上漲，增加航空貨運成本，但好在AI相關貨運需求成長來對沖這些上漲成本，AI資料中心帶來的大型、精密設備運輸需求，也讓貨機運能及專業貨運服務的重要性更加凸顯。

從曾經運送媽祖繞境使用的Cybertruck，到人造衛星及如今批量飛往亞洲各地的AI相關設備，中華航空貨運承載的貨物，正凸顯貨物需求快速轉變。（華航官網）

美洲貨運中心總經理羅保仁。（記者張宏／攝影）