綠卡男經營神秘倉庫 專運往大陸、香港 3年涉案4600萬

任金斌（Jinbin Ren，音譯）涉嫌跨國禮品卡詐騙案，最近遭追加洗錢共謀罪。（新罕布夏州Concord警局）

AI摘要 文章摘要整理： 一名持美國綠卡的中國籍男子被控參與跨國禮品卡詐騙與洗錢，透過倉庫轉運電子產品至中國及香港，相關帳戶三年金流達4600萬美元。

一中國籍持美國綠卡 男子涉嫌參與跨國禮品卡詐騙 案，最近遭追加洗錢共謀罪。他經營一家神秘倉庫，其團夥利用被盜禮品卡購買蘋果等高價電子產品，再透過倉庫集中轉運至中國大陸、香港 等地，並利用加密貨幣交易掩蓋資金來源及去向。法院文件顯示，與這名男子有關的帳戶約三年內累計存入及轉出約4600萬美元。

據電視台WMUR報導，38歲中國籍男子任金斌（Jinbin Ren，音譯）10月21日被聯邦大陪審團追加一項洗錢共謀罪，他此前因涉嫌共謀電信詐騙遭聯邦起訴。根據法院文件，任金斌涉嫌接收經過多層加密貨幣交易的資金，相關交易旨在隱藏資金來源及流向。與任金斌有關的帳戶三年期間，累計存入及轉出4600萬。

司法部指出，任金斌涉嫌與其他同夥合作，透過網路戀愛詐騙、針對老年人的詐騙、駭客入侵及其他方式，取得受害者的禮品卡資料，再利用這些禮品卡購買蘋果產品及其他高價電子商品。

檢方指稱，任金斌經營一處倉庫，負責集中存放相關電子產品，再安排運往中國及香港等地，他還特意選擇在沒有銷售稅的地方購買商品。法院資料顯示，涉案人員透過微信聯繫，協調商品採購、銷售、運輸及加密貨幣付款事宜。

這起案件的調查最初源於居民報案，稱禮品卡遭到盜用，並被用於沃爾瑪超市購物。警方進一步調查後，發現涉及多州受害者及海外人員的禮品卡詐騙網絡。司法部指出，另外三名共同被告陳明棟（Mingdong Chen，音譯）、蔣孟英（Mengying Jiang，音譯）及吳納新（Naxin Wu，音譯），此前已就電信詐騙共謀罪認罪，並於2025年被判刑。

任金斌的律師John Dennehy表示，任金斌在美國生活超過20年，持有綠卡，與妻子及兩名女兒居住，他從未被控暴力犯罪。目前任金斌獲准保釋，但須佩戴電子監控設備，並不得進行任何加密貨幣交易。