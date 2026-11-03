不買披薩 上廁所要付3元 餐廳這規定引憤怒

位於麻州劍橋市（Cambridge）的Source披薩店，規定沒有在店內用餐的民眾，如要使用廁所，須支付3元。這項規定其實已實施兩年，但近日一名當地導覽員將店內收費的告示拍照並分享到社群媒體後，再度引發熱議。(Source披薩店官網）

AI摘要 文章摘要整理： 麻州劍橋一家披薩店向非顧客收取3元廁所費惹議，店主稱政策為了管理人潮，並將收入全數捐給無家可歸青年機構。

每日郵報報導，麻州 一家頗受歡迎的披薩店，因向非顧客收取廁所使用費，引發民眾不滿。

位於麻州劍橋市（Cambridge）的Source披薩店，規定沒有在店內用餐的民眾，如要使用廁所，須支付3元。這項規定其實已實施兩年，但近日一名當地導覽員將店內收費的告示拍照並分享到社群後引發熱議。

一網友在社群平台X上留言：「這根本是在委婉說無家可歸者不准使用廁所。」另一人則不滿表示：「那就走到店外，直接在他們餐廳門前撒尿。」

不過，Source披薩店老闆Daniel Roughan表示，收取廁所費並非針對無家可歸者。事實上，這筆收入全數捐給位於劍橋市、由年輕人主導的無家可歸者收容機構Y2Y，幫助無家可歸的年輕人。

他接受波士頓環球報（Boston Globe）訪問時表示，促使他實施這項收費政策的，其實不是遊民。而是對街Sinclair演出場地的年輕觀眾。他解釋，這件事說來有點好笑。每逢舉辦不限年齡的演唱會，許多家長會提早把孩子送到現場，讓他們從上午11時或中午開始等候，直到晚7時開場。隨著等待的人越來越多，現場也逐漸排起長隊。由於這些年輕樂迷在戶外等候好幾個小時，常會到披薩店借用廁所。

Daniel Roughan表示，起初他不介意，但後來有顧客因為廁所外排起長隊而向他抱怨，讓他意識到必須做出改變。

他回憶，兩年前曾有一女顧客當面質問，為什麼店內廁所總在排隊。Daniel Roughan坦言，當時聽到對方這樣問，頓時感到尷尬。Daniel Roughan表示，這名女士說話清楚、冷靜又有禮貌，但態度十分堅定。他坦言，對方說得確實有道理。

如今，餐廳會在接待櫃台收取3元廁所費，非顧客只有願意付費，才能使用廁所。

Daniel Roughan承認，這套管理方式並非十全十美，但他不後悔實施這項政策，因為有助優先照顧店內顧客。

他表示，顧客可能已預訂座位，準備前往劇院看表演，或只是想好好享用晚餐，卻因一群拿著手機、等候演出的年輕人排成長長隊伍，無法順利使用廁所。

不少網友認同店家做法。一網友留言：「我不反對，總比店家乾脆拒絕所有非顧客使用廁所好。」另一人則表示：「向非顧客收費，這很合理。」

Daniel Roughan表示，實施這項政策兩年來，餐廳總共收取約200元廁所費。