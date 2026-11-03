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洛縣646個投票中心全開 今晚8時截止投票

記者楊青/洛杉磯即時報導
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洛杉磯縣646個投票中心3日從清晨7時起全面開放，接受選民現場投票及繳交郵寄選票...
洛杉磯縣646個投票中心3日從清晨7時起全面開放，接受選民現場投票及繳交郵寄選票，所有投票中心將持續開放至晚8時。（記者楊青/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯縣646個投票中心於大選日全面開放至晚8時，選民可就近投票、繳回郵寄選票，未登記者也能現場辦理有條件登記。

洛杉磯縣646個投票中心（Vote Centers）3日清晨7時起全面開放，接受選民現場投票及繳交郵寄選票，所有投票中心將持續開放至晚8時。尚未完成投票的選民，可把握最後一天前往投票。

洛杉磯縣選務處表示，全縣646個投票中心在大選日提供服務，選民可以選擇任何一個投票中心，不必局限居住地附近或原先指定的投票地點。

選務處提醒，選民最好儘早前往投票。過去選舉經驗顯示，下午及晚間通常是投票人潮較多的時段，不少選民選擇投票日下班後前往票站投票，但可能面臨交通阻塞等不確定因素挑戰，人潮等候時間也可能隨之增加。

為方便選民安排時間，洛縣提供線上投票中心查詢系統，民眾可透過LOCATOR.LAVOTE.GOV，搜尋住家附近的投票點，並查看各投票中心即時更新的預估等候時間，選擇較方便的地點前往。

對錯過選民登記截止日期、但符合投票資格的民眾，仍有補救機會。選民可直接前往全縣任何一個投票中心，辦理「有條件選民登記」（Conditional Voter Registration），並在完成登記程序後參與本次投票。

本次選舉選票內容廣泛，涵蓋地方社區、市政、州級公職、各項公投提案，以及聯邦民意代表等。選務處也提供互動式樣本選票（Interactive Sample Ballot），選民可事先透過手機或電腦查看選票內容、研究候選人及提案，預先標記自己的選擇，再透過專屬QR Code轉入投票設備，以節省現場填寫時間。

已收到郵寄選票（Vote by Mail）的選民，如果尚未寄回，也可以直接將填妥的選票送至任何一個投票中心，或投入全縣官方選票投遞箱（Official Ballot Drop Box），不必排隊進入投票區。

如果選擇郵寄，選票必須在11月3日當天或之前取得郵戳，並符合相關收件期限規定。選務處建議，最後一天才寄出選票的民眾，最好親自前往郵局，請郵局人員加蓋當日郵戳，以確保符合規定。

洛杉磯縣646個投票中心3日從清晨7時起全面開放，接受選民現場投票及繳交郵寄選票...
洛杉磯縣646個投票中心3日從清晨7時起全面開放，接受選民現場投票及繳交郵寄選票，所有投票中心將持續開放至晚8時。（記者楊青/攝影）

精華 FAQ

  • 全縣共有646個投票中心在大選日全面開放，從3日清晨7時開始服務，並持續開放到晚8時，方便選民在最後一天完成投票。

  • 不需要。洛杉磯縣選務處表示，選民可以前往全縣任何一個投票中心投票或繳交郵寄選票，不必受限於住址附近或原本指定地點。

  • 可以。符合投票資格但錯過登記截止日期的民眾，可直接到任何投票中心辦理有條件選民登記，完成程序後即可參與本次投票。

洛縣 投票 洛杉磯

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