我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

空腹喝咖啡行嗎？ 前提是裡面不要混雜太多添加物

F1最年輕世界冠軍 義大利20歲賽車手還是個學霸

空腹喝咖啡行嗎？ 前提是裡面不要混雜太多添加物

編譯陳盈霖／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
空腹是否能喝咖啡一直存在爭議。(示意圖，取自Pexels）
空腹是否能喝咖啡一直存在爭議。(示意圖，取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

空腹喝咖啡是否傷身仍有爭議，但多位醫師指出，現有研究未證實會明顯影響皮質醇或代謝，真正需留意的是個人耐受度與添加物。

紐約郵報報導，「空腹是否能喝咖啡」一直存在爭議。一名醫療專業人士日前在抖音（TikTok）影片上，建議民眾避免空腹喝咖啡，因「這種習慣恐導致體內皮質醇（Cortisol）濃度突然升高」。還有貼文稱，「空腹喝咖啡，可能破壞保護腸胃道免受胃酸侵蝕的粘膜。」但部分腸胃科醫師認為，目前並無充分研究，證實空腹喝咖啡會對身體造成不良影響。

皮質醇是一種由腎上腺分泌的類固醇荷爾蒙（Steroid Hormone），腎上腺位於腎臟上方。根據克里夫蘭診所（Cleveland Clinic），皮質醇有助調節人體對壓力的反應，無論濃度過高或過低，都可能影響健康。

維吉尼亞州費爾法克斯（Fairfax）GastroHealth醫療機構腸胃科醫師卡普拉（Asma Khapra）告訴福斯數位新聞（Fox News Digital），「空腹喝咖啡似乎不會造成重大問題。現有研究並未表明，這種習慣會對皮質醇、血糖或其他新陳代謝相關功能造成不良影響。」

克里夫蘭診所亦指出，人體皮質醇濃度，原本就會在早晨達到高峰，有些人認為空腹喝咖啡導致皮質醇「飆升」，實際上可能只是人體自然生理變化，而非咖啡因造成的副作用。

不過，咖啡確實可能對消化系統產生某些影響。根據克里夫蘭診所，咖啡因會放鬆食道與胃之間的肌肉瓣膜，導致胃酸逆流至食道引發胃灼熱，也就是俗稱的「火燒心」。此外，無論一般咖啡或低咖啡因咖啡，都會刺激胃酸及胃泌素（Gastrin）分泌。胃泌素是一種調節消化功能的荷爾蒙。

新澤西州腸胃科醫師韋恩（Douglas Weine）接受健康網站Everyday Health訪問時指出，無論是否進食，喝咖啡都會刺激胃酸及胃泌素分泌，若胃裡面沒有食物，可能出現噁心、腹部灼熱感，或頻繁上廁所等症狀。他進一步表示，咖啡因是種興奮劑，可刺激中樞神經系統，使血壓及心跳上升，進而引發焦慮、心悸及睡眠問題。

不過，每個人對咖啡因的耐受度不同，有些人比較敏感，也有人即使空腹喝咖啡，身體也沒不適。克里夫蘭診所指出，空腹時，人體確實會更快吸收咖啡因，但不代表所有人都會出現負面反應。卡普拉也表示，「空腹喝咖啡，其實不會引起太多腸胃道症狀。」她強調，喜歡空腹喝咖啡這件事並無太大問題，但前提是「咖啡中沒有加入大量奶精、牛奶、糖或其他添加物。」

精華 FAQ

  • 目前並沒有充分研究證實空腹喝咖啡會讓皮質醇異常飆升。醫師指出，早晨本來就是皮質醇自然較高的時段，外界感受到的變化，可能只是正常生理節律。

  • 咖啡會刺激胃酸與胃泌素分泌，若胃裡沒有食物，部分人可能出現噁心、腹部灼熱感、胃酸逆流或頻繁上廁所等症狀，但並非每個人都會發生。

  • 對咖啡因較敏感、容易胃食道逆流、焦慮、心悸或睡眠受影響的人，空腹喝咖啡可能較不舒服；若咖啡還加入大量奶精、牛奶、糖，更可能增加負擔。

抖音 血糖 咖啡

上一則

直擊／南加選民投票熱情高漲勝往年 投票站人流不斷

延伸閱讀

想喝咖啡怕胃食道逆流 選「這種咖啡」不易刺激胃酸

想喝咖啡怕胃食道逆流 選「這種咖啡」不易刺激胃酸
假日睡到飽頭卻爆痛 醫：可能是咖啡因戒斷反應

假日睡到飽頭卻爆痛 醫：可能是咖啡因戒斷反應
「我喝無糖」就一定健康？ 無糖飲料不能完全取代白開水 專家曝原因

「我喝無糖」就一定健康？ 無糖飲料不能完全取代白開水 專家曝原因
胃食道逆流4大成因 吃飯「3不」原則避免火燒心

胃食道逆流4大成因 吃飯「3不」原則避免火燒心
吃「蟲子」？從糖果、熱狗到咖啡都有這款天然添加劑

吃「蟲子」？從糖果、熱狗到咖啡都有這款天然添加劑
吃多脹、腰圍粗… 中年代謝消化力變慢 不全怪老化

吃多脹、腰圍粗… 中年代謝消化力變慢 不全怪老化

熱門新聞

「加州全保」（Covered California）2027年取消部分投保人的保費補助。（記者邵敏／攝影）

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

2026-10-30 20:27
曾出演瓊瑤《月朦朧鳥朦朧》和《庭院深深》作品的中國女演員宋佳旅居比利時多年，日前現身南加，且華麗轉身為作家。（記者張宏╱攝影）

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

2026-10-31 19:23
99大華超市將關閉北加州布利桑頓門市。（谷歌街景）

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

2026-10-31 19:46
沿著Three Rivers Heritage Trail騎進匹茲堡，廖守三用Ride with GPS和Strava規劃每天的路線。（廖守三提供）

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

2026-10-28 20:12
Samuel Sey（右）與妻子Annie合影。Sey遭ICE拘留後，友人發起募款，協助其妻兒支付生活開銷及法律費用。（圖取自GiveSendGo募款頁面）

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

2026-10-26 14:00
南加一名華女在安大略國際機場準備搭乘航班赴西雅圖時，遭ICE拘留。圖為安大略機場示意圖。（本報資料照片）

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

2026-11-01 15:16

超人氣

更多 >
她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
華人長租電車3年到期 嘆買斷歸還「怎麼選都虧」

華人長租電車3年到期 嘆買斷歸還「怎麼選都虧」