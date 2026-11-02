多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

一群洛杉磯食客聲稱，他們在萬聖節當晚遭到小東京（Little Tokyo）一家人氣餐廳JinCook列入「黑名單」，原因是他們拒絕支付大型團體用餐自動加收的18%服務費（小費）。（google map）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯6名食客在小東京餐廳分坐2桌用餐，卻被兩張帳單都加收18%團體服務費，退費後又遭店員警告列入黑名單，事件引發網友討論餐廳收費與小費文化。

一群洛杉磯 食客聲稱，他們在萬聖節 當晚遭到小東京（Little Tokyo）一家人氣餐廳列入「黑名單」，原因是他們拒絕支付大型團體用餐自動加收的18%服務費。

據加州郵報報導，這場用餐糾紛發生在洛杉磯市中心熱鬧的小東京商圈內的一家韓國餐廳JinCook。據稱，六名好友前往用餐時，餐廳無法立即安排他們坐在同一張餐桌，必須等待相當長的時間。

相反，這群人同意分成兩桌，每桌三人入座。他們表示，兩桌分別由不同的服務員負責。然而，當兩桌的帳單送上來時，食客聲稱，餐廳仍將兩桌視為同一個大型用餐團體，並在兩張帳單上都強制加收小費 。食客對這筆額外費用提出質疑。報導稱，事實上，洛杉磯地區餐廳近來愈來愈常向顧客收取各種額外費用，相關爭議也日益受到關注。

據報導，這群食客提出抗議後，服務員最終同意取消這筆費用，但在離開前仍不忘出言諷刺，雙方氣氛相當不愉快。

據其中一名不滿的食客表示，餐廳員工當時語氣強硬地說道：「好吧，這次我們不向你們收取這筆費用，但下次你們就不能再來這裡了，我們會把你們列入黑名單。」

這名對事件感到不滿的食客，隨後在Reddit網站的r/FoodLosAngeles論壇分享這段令人錯愕的經歷。貼文迅速在網路上傳播，引發熱烈討論，爭議焦點包括小費文化、餐廳收費政策，以及六人團體若分開坐在不同餐桌，是否仍應被視為同一個大型用餐團體。

發文者寫道：「帳單問題解決後，我們原本完全打算按照一般標準支付15%至18%的小費。我們只是認為，既然兩桌是完全獨立用餐，餐廳就不應強制收取大型團體服務費。」

發文者接著表示：「我真的很困惑，餐廳這樣收取大型團體服務費，究竟合理嗎？這讓我覺得，如果我到這家餐廳用餐，剛好遇到認識的人坐在另一桌，餐廳是不是也能以此為理由，向我們收取這筆費用？」顧客聲稱，服務員拿著更正後的帳單返回時，仍繼續為餐廳的做法辯護。

據報導，這篇Reddit貼文在社群媒體上掀起熱烈討論。一名網友認為：「既然已經分成兩桌，餐廳這樣的態度實在奇怪。如果大家不能坐在一起，就不能再算是一個大型用餐團體。」

另一名網友則批評，餐廳反而懲罰了配合其座位安排的顧客。一名網友寫道：「如果你們沒有以大型團體的方式坐在一起，就不應該加收大型團體服務費。你們願意分開入座，其實是在幫餐廳解決座位不足的問題。」

也有部分Reddit網友並不完全認同顧客立場。一名網友開玩笑說：「18%？如果是我，我還會感謝餐廳幫我省下2%的小費。」言下之意是，相較於一般常見的20%小費，自動加收18%其實還算划算。另有網友支持大型團體自動加收小費的做法，認為這項規定可以保障服務員的收入，尤其是面對點餐複雜、需要分開結帳等情況時，避免服務員忙碌服務後，卻收不到應有的小費。