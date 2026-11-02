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手機號被駭 銀行帳戶恐瞬間清零 防盜設置只需這幾步

記者邵敏／即時報導
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民眾可花幾分鐘檢查手機應用程式，確認安全防護功能是否已開啟。（示意圖取自Pexe...
民眾可花幾分鐘檢查手機應用程式，確認安全防護功能是否已開啟。（示意圖取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

手機號碼若遭SIM卡交換，駭客可攔截驗證碼入侵銀行與重要帳戶；AT&T、T-Mobile、Verizon均提供免費防護，並建議改用認證器App降低風險。

手機號碼不只是聯絡工具，還可能成為駭客入侵銀行帳戶、電子郵件及其他重要服務的突破口。由於許多公司透過簡訊發送雙重身分驗證碼，一旦手機號碼遭駭客劫持，驗證碼被攔截，進而帳戶遭入侵。

據KTLA報導，此類攻擊稱為SIM卡交換，指駭客透過欺騙電信業者，將受害者的手機號碼轉移至自己控制的SIM卡或eSIM，藉此接收原本發送給受害者的電話及簡訊，包括銀行或其他服務的身分驗證碼。三大電信業者AT&TT-Mobile及Verizon提供免費安全防護功能，用戶可透過手機應用程式自行設定。

AT&T「無線帳戶鎖定」（Wireless Account Lock）功能，一個開關即可保護帳戶下所有電話線路。用戶可在與帳戶連結的手機上開啟AT&T應用程式，點擊圖示，向下滑動找到「無線帳戶鎖定」，再滑動開關啟用。每當功能開啟或關閉，AT&T都會向主要帳戶持有人發送電子郵件，並向每個已啟用的電話號碼發送簡訊通知。

T-Mobile則提供兩項防護功能，第一項是SIM卡保護，可協助防止他人將手機號碼轉移至其他SIM卡或eSIM。用戶開啟T-Mobile應用程式後，依序進入帳戶（Account）、設置（Settings）、安全（Security），再找到SIM卡保護（SIM Protection）選項，即可一次為帳戶下所有電話線路啟用。

第二項「號碼轉出保護功能」（Port Out Protection），主要防止他人將手機號碼轉移至其他電信業者。用戶可進入應用程式的帳戶、管理附加服務（Manage Add-ons），再向下找到「個別號碼服務」（Line Level Services）。這項保護必須逐一針對每個電話號碼設定，不能一次保護所有線路。

Verizon也提供兩項安全功能，包括SIM卡保護及號碼鎖定（Number Lock）。前者有助於阻止未經授權的SIM卡及裝置變更，後者則可防止他人將手機號碼轉移至其他電信業者。用戶可開啟My Verizon應用程式，點擊「Me」，再向下找到「個人資料與設定」（Profile & Settings），分別開啟這兩項功能。

此外，U.S. Mobile、Mint Mobile、Visible、Cricket、Google Fi及Spectrum等業者，也有相關安全措施。不過，民眾要留意，如果日後更換手機或轉換電信業者，需要暫時關閉這些防護功能，才能完成號碼轉移。

除了帳戶安全設定，報導也建議民眾盡可能避免使用簡訊作為雙重身分驗證方式，改用認證器應用程式（Authenticator App）。這類應用程式可獨立於手機號碼產生安全驗證碼，降低手機號碼遭劫持後，其他帳戶跟著失守的風險。免費的Proton認證器，適用於蘋果及安卓手機。報導提醒民眾，可花幾分鐘檢查自己的手機應用程式，確認安全防護功能是否已經開啟，避免手機號碼遭未經授權轉移，造成銀行帳戶及其他個人資料安全風險。

精華 FAQ

  • SIM卡交換是駭客欺騙電信業者，把受害者號碼轉到自己控制的SIM卡或eSIM，進而收取電話與簡訊驗證碼，可能直接登入銀行、電郵及其他重要服務。

  • AT&T提供Wireless Account Lock；T-Mobile有SIM Protection與Port Out Protection；Verizon則有SIM卡保護與Number Lock，分別用來防止SIM變更與號碼攜出。

  • 報導建議盡量不要用簡訊做雙重驗證，改用Authenticator App產生驗證碼，因為它不依賴手機號碼，即使號碼被劫持，其他帳戶也較不容易連帶失守。

駭客 T-Mobile AT&T

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