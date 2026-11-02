好市多買魚別只挑「新鮮」 專家分享4種海鮮值得買

好市多柯克蘭野生三文魚。（好市多官網）

AI摘要 文章摘要整理： 專家指出，好市多買海鮮不應只追求「新鮮」標示，冷凍速度與保存方式更重要，並推薦4款值得購買的海鮮，同時提醒消費者注意包裝完整、冷藏解凍與保冷安全。

到好市多 買魚，不少消費者會先挑冷藏櫃裡的魚排，認為「新鮮」一定比冷凍好。不過，漁業科學家Emily De Sousa指出，捕撈後如何處理、運送及保存，才是影響魚肉品質的重要因素。在海上捕獲後數小時內迅速冷凍的魚，有時比放在冰上數天、標榜「新鮮」的魚排更新鮮。

美食雜誌Food & Wine報導，De Sousa近日分享好市多海鮮選購經驗，列出美國市場可買到的四款商品，包括科克蘭 （Kirkland）阿拉斯加野生紅鮭、Ekone煙燻牡蠣、Taylor Shellfish活淡菜，以及Northwest Fish裸蓋魚。她的選擇涵蓋冷凍、生鮮與罐裝，並非只看商品是否標示「新鮮」。

其中，科克蘭野生紅鮭採獨立真空包裝及快速冷凍。好市多官網顯示，每袋重3磅，每份約5至7盎司，魚排去骨但保留魚皮，外袋可重新密封。對人口較少、一次吃不完整袋的家庭而言，這種分裝方式方便按人數取用，減少整包解凍後急著吃完的壓力。

De Sousa也選了俗稱黑鱈魚的裸蓋魚，這類魚油脂豐富、口感細嫩；煙燻牡蠣則屬開罐即可搭配的食品。名單中唯一非冷凍或罐裝的，是活淡菜。不同品項各有用途，也反映買海鮮時，保存形式應與料理方式及食用時間一起考量。

冷凍產品也不代表品質必然有保障。食品暨藥物管理局（FDA）提醒，購買時應檢查包裝是否完整，避免選擇袋子破損、開口或邊緣壓壞的商品，也不要拿取擺放在冷凍櫃霜線以上的產品。魚肉若已變軟、可以彎曲，也應提高警覺。

包裝內的冰霜及冰晶同樣值得留意。FDA指出，這可能代表商品已存放較長時間，或曾經解凍後重新冷凍。即使魚仍放在冷凍櫃裡，也不能只憑外觀結冰，就認定運送與保存過程沒有問題。

買回家後，應盡快將海鮮放入冰箱；若兩天內準備食用，可冷藏保存，否則應冷凍。解凍時，FDA建議提前一晚移入冷藏室，讓魚肉逐漸退冰，處理生海鮮的刀具、砧板，也應與即食食品分開，避免交叉污染。

此外，海鮮買回家後，也不宜長時間放在室溫下。FDA提醒，海鮮等易腐食品離開冷藏環境，不應超過兩小時；若氣溫高於華氏90度，則應縮短至一小時。採買後若還要跑其他行程，應留意保冷，避免讓魚肉在車內逐漸回溫。

尤其獨立真空包裝雖然方便，解凍時仍須仔細閱讀標示。羅德島州衛生廳提醒，低氧包裝可能形成肉毒桿菌生長及產生毒素的條件，冷藏解凍前應先將魚取出包裝，不能直接把密封魚排從冷凍庫移到冷藏室，就放著等待退冰。

好市多販售的Taylor Shellfish活淡菜。（好市多官網）