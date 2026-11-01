加州一夜3震 震央全落在聖安德列斯斷層
加州周末接連出現3起規模約2的輕微地震，震央皆位於聖安德列斯斷層沿線；專家並警告，當地地殼應力已累積到高風險狀態。
AI摘要
文章摘要整理：
加州周末接連出現3起規模約2的輕微地震，震央皆位於聖安德列斯斷層沿線；專家並警告，當地地殼應力已累積到高風險狀態。
紐約郵報報導，加州夜間發生三起輕微地震，震央恰好皆位於聖安德列斯斷層沿線。
周日橫跨北加州與南加州的這幾起地震，規模皆落在2左右。
根據美國地質調查局（USGS）最新地震互動地圖顯示，清晨4時31分左右，佩特羅利亞（Petrolia）先是偵測到規模2.7的輕微地震；緊接著在4時39分許，聖塔芭芭拉附近也傳出規模2.6的晃動。
此外，韋斯特利（Westley）在周六晚間亦發生了一起規模2.5的地震。
回顧歷史，聖安德列斯斷層帶沿線近期的重大強震，包括1989年的洛馬普列塔（Loma Prieta）大地震，以及1906年的舊金山大地震。
另一項於6月發表的研究亦指出，聖安德列斯斷層與聖哈辛多斷層其中三處區段的地應力水準，已攀升至至少千年以來的最高點。
加州全州地震中心主任、南加州大學地球科學與工程學教授艾爾班納（Ahmed Elbanna）接受《沙加緬度蜜蜂報》訪問時表示：「加州人非常幸運，自1994年北嶺地震以來，就未曾再遭遇侵襲都會區的大型強震。」
艾爾班納指出：「無論是研究人員本身或學界，對這項研究結果都不感意外。」他並補充道，南加州的地殼「已承受極大應力，隨時可能破裂並引發大規模強震。但究竟會在明天、還是10年後爆發，目前仍無從得知。」
內文指出，加州周日與周六晚間合計發生3起輕微地震，規模都在2左右，屬於感受得到但破壞性有限的小型地震。 USGS 地圖顯示，先是佩特羅利亞出現規模2.7地震，接著聖塔芭芭拉附近有規模2.6晃動，另一起則是韋斯特利的規模2.5地震。 受訪教授指出，加州地殼已承受極大應力，隨時可能破裂並引發大規模強震；研究也顯示部分區段地應力已升至至少千年以來最高點。
精華 FAQ
內文指出，加州周日與周六晚間合計發生3起輕微地震，規模都在2左右，屬於感受得到但破壞性有限的小型地震。
USGS 地圖顯示，先是佩特羅利亞出現規模2.7地震，接著聖塔芭芭拉附近有規模2.6晃動，另一起則是韋斯特利的規模2.5地震。
受訪教授指出，加州地殼已承受極大應力，隨時可能破裂並引發大規模強震；研究也顯示部分區段地應力已升至至少千年以來最高點。
上一則