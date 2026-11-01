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加州是年輕人賺錢天堂？ 在地10年華人說出真實感受

買下貴2萬、還回另要錢 華人嘆租電車「怎麼選都虧」

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
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南加華人金先生提供的報價顯示，賓士電動休旅車買斷價為6萬6690.09元（左），...
南加華人金先生提供的報價顯示，賓士電動休旅車買斷價為6萬6690.09元（左），Kelley Blue Book即時收購報價為4萬2199元（右），兩者相差約2萬4491元。（圖／金先生提供）

AI摘要

文章摘要整理：

南加兩名華人租電車後發現，還車要付輪胎、磨損與手續費，買斷轉售又有巨大價差，讓人感嘆租電車怎麼選都虧。

長租（Lease）是許多人青睞的持有汽車選項，認為可每過幾年就換新車且成本相對不高，不過有些問題，在還車時才會顯現。南加華人金先生租用賓士電動休旅車近三年，準備還車時發現，買斷報價超過6萬6000元，二手車收購報價卻僅約4萬2000元；如果不買斷直接還車，又可能要支付換輪胎及還車費。另一華人朱女士因充電問題想提前還車，即使願意在同車行再租一輛，仍被告知須支付剩餘月份費用，讓兩人感嘆租電車沒有想像中划算。

金先生表示，他租用的是2023年款賓士EQS電動休旅車，已開兩年九個月，三年租約約定總里程為3萬哩，實際僅行駛約2萬哩。雖然里程沒用滿，平時也注意照顧車輛，但接近還車時，輪胎磨耗仍成為一筆開銷。

他表示，去年檢查時，輪胎胎紋深度已只剩約3毫米，可能超過規定的磨損上限，因此預期還車前可能需要更換四個輪胎。依他詢問的價格，原廠報價約1800元，外面店家則約1500元。他還在確認替換輪胎的規格，擔心自行更換後，不符合還車的驗收要求。

除了輪胎，車身刮傷及其他磨損，也可能在驗車後產生費用。他已預約還車前檢查，希望先了解哪些項目需要處理，以及可能被收取多少費用。截至受訪時，尚未取得正式檢查結果與最終帳單。

金先生表示，若直接還車、不再購買或租用另一輛車，另有500多元還車費，加稅後約600多元。若確實需要更換四條輪胎，加上還車費，支出可能超過2000元，尚未計入其他磨損項目。

他也研究過買斷後再出售，卻發現價差更大。依他提供的截圖，車輛租賃買斷報價為6萬6690.09元，Kelley Blue Book即時收購報價為4萬2199元，相差約2萬4491元。這筆差額讓買斷轉售失去吸引力。

對金先生而言，買下來的價格高於目前取得的收購報價，還回去又有整備與相關費用，兩種選擇都不理想。他也曾詢問，繼續在同品牌購車或租車，能否獲得優惠。依他取得的說明，可有約500元獎勵折扣，但磨損費仍須另行處理，並非換一輛新車，就能免除舊車所有費用。

另一名南加華人朱女士，則因反覆出現的充電問題，希望提早結束租約。她表示，電動車經常有充電問題，每次處理卻只是更換充電接頭，讓她逐漸失去繼續使用的意願。

距離租約到期還有幾個月時，她詢問能否提前還車，並表明願意再租另一輛不同的車。她原以為，既然仍願意繼續租車，或許能協商提前交回原車，卻被告知剩餘幾個月的費用仍須支付，另租一輛車也沒有優惠。

其他電動車主也曾遇到還車帳單。汽車媒體Motor1報導，一名租用特斯拉Model 3的女子Hailey，還車時因前保險桿、葉子板凹損、輪圈及車尾標誌等維修項目被收費，報導所列最終帳單為2141元。她表示，里程並未超標，還在交車前拆除後貼隔熱膜，以免再被收費。她另租的一台Model Y，獲免300元還車費，但仍有車損支出。

電動車使用成本也在小紅書引發討論。有網友以「保險貴上天，輪胎年拋」形容開銷，感嘆除了保費，換輪胎也是負擔；另有留言將輪胎磨耗歸因電車的電池導致車輛比油車重，反映部分車主對耐用度的疑慮。

電車租約到期，買斷價格與二手行情的落差，以及還車可能產生的額外費用，讓部分華人車...
電車租約到期，買斷價格與二手行情的落差，以及還車可能產生的額外費用，讓部分華人車主陷入兩難。圖為賓士EQS純電休旅車。（圖／金先生提供）

精華 FAQ

  • 他除了可能要更換4條輪胎，原廠約要1800元、外面店家約1500元，還有500多元的還車費，加稅後約600多元，若再加其他磨損，總支出可能超過2000元。

  • 因為租約買斷報價是6萬6690.09元，但Kelley Blue Book即時收購價只有4萬2199元，兩者相差約2萬4491元，代表買下來再賣掉會立刻承受很大損失。

  • 她因電動車反覆出現充電問題，想在租約到期前提早交車，並願意在同車行再租新車；但業者告知，剩餘幾個月的租金仍要照付，另租也沒有優惠。

華人 南加 賓士

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