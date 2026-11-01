華人政治庇護越來越難？ 律師：別等被拒才補這些

律師郝琦提醒，部分申請人透過中介辦理政治庇護，以為取得工作許可就是成功，直到申請遭拒、面臨遞解，才發現早期準備不足的問題。圖為ICE逮捕示意圖。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 華人庇護案件近期風險升高，工卡不等於成功，且在核准率下滑、審理標準趨嚴下，申請人應及早補強證據並請律師檢視。

政治庇護申請送出、工卡拿到，不代表已經過關。兩華人 近日準備赴夏威夷 旅遊，先後在洛杉磯國際機場遭移民暨海關執法局（ICE）拘留，兩人均涉及政治庇護背景。移民律師郝琦提醒，部分申請人透過中介辦理庇護，以為取得工作許可就是成功，直到申請遭拒、面臨遞解，才發現早期準備不足的問題。

郝琦表示，其中一華女在美國生活十幾年，沒有犯罪紀錄、每年報稅，但庇護申請及上訴遭拒；另一當事人已與公民結婚、遞交婚姻綠卡 申請，但仍在審核中，並有庇護被拒的遞解令及逾期停留紀錄。

庇護案件的裁決結果，確實出現變化。非營利數據研究機構TRAC於月前發布的報告指出，移民法庭庇護核准率，從拜登任期結束時的32%，降至今年6月的5.5%，當月拒絕率達94.1%。不過，無法單憑這項整體數據判定個案遭拒原因。TRAC指出，案件類型、是否被拘留、有無律師及政策等因素，都會影響結果。

除了裁決數據，庇護資格的認定與處理程序也有調整。司法部去年9月恢復較嚴格的審理標準，讓以家庭暴力等遭遇為由申請庇護的人，更難證明自己符合資格。今年7月28日生效的規則，則允許移民局在特定條件下，不先面談便將案件轉交移民法庭；轉交本身不等於最終遞解令。

對申請人而言，即使等待期間已取得工卡，也不能視為庇護過關。依公民暨移民服務局（USCIS）說明，申請人一般可在庇護申請滿150天後申請工作許可，滿180天才可能獲准，部分延誤會影響計算。因此，工卡可以在庇護尚未裁定前核發。

郝琦表示，有些人找中介，只希望花較少的錢填表、送件、拿工卡，卻忽略後續審理。她接手部分原由中介辦理的失敗案件時，往往需要重新整理個人陳述、收集證據及準備面談。這是她接手案件的經驗，不能當成所有中介案件的失敗率。

「庇護每個案子都不一樣。」郝琦提到，她過去也曾辦理以中國一胎化政策下的計畫生育相關經歷為由、最終獲准庇護的案件。個案能否成功，仍須檢視具體經歷、法律依據及證據，不能只憑申請理由的簡短描述判斷。

她強調，案件準備非常重要，除了整理當事人的經歷，也要了解相關背景與政策變化，盡可能收集支持主張的證據。她建議，已送件者及早請律師檢視，確認是否需要補充材料或採取其他措施，不要等到遭拒或被拘留才處理。