我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／檢視退休帳戶 注意3關鍵步驟

加州是年輕人賺錢天堂？ 在地10年華人說出真實感受

華人政治庇護越來越難？ 律師：別等被拒才補這些

記者劉子為╱洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
律師郝琦提醒，部分申請人透過中介辦理政治庇護，以為取得工作許可就是成功，直到申請...
律師郝琦提醒，部分申請人透過中介辦理政治庇護，以為取得工作許可就是成功，直到申請遭拒、面臨遞解，才發現早期準備不足的問題。圖為ICE逮捕示意圖。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

華人庇護案件近期風險升高，工卡不等於成功，且在核准率下滑、審理標準趨嚴下，申請人應及早補強證據並請律師檢視。

政治庇護申請送出、工卡拿到，不代表已經過關。兩華人近日準備赴夏威夷旅遊，先後在洛杉磯國際機場遭移民暨海關執法局（ICE）拘留，兩人均涉及政治庇護背景。移民律師郝琦提醒，部分申請人透過中介辦理庇護，以為取得工作許可就是成功，直到申請遭拒、面臨遞解，才發現早期準備不足的問題。

郝琦表示，其中一華女在美國生活十幾年，沒有犯罪紀錄、每年報稅，但庇護申請及上訴遭拒；另一當事人已與公民結婚、遞交婚姻綠卡申請，但仍在審核中，並有庇護被拒的遞解令及逾期停留紀錄。

庇護案件的裁決結果，確實出現變化。非營利數據研究機構TRAC於月前發布的報告指出，移民法庭庇護核准率，從拜登任期結束時的32%，降至今年6月的5.5%，當月拒絕率達94.1%。不過，無法單憑這項整體數據判定個案遭拒原因。TRAC指出，案件類型、是否被拘留、有無律師及政策等因素，都會影響結果。

除了裁決數據，庇護資格的認定與處理程序也有調整。司法部去年9月恢復較嚴格的審理標準，讓以家庭暴力等遭遇為由申請庇護的人，更難證明自己符合資格。今年7月28日生效的規則，則允許移民局在特定條件下，不先面談便將案件轉交移民法庭；轉交本身不等於最終遞解令。

對申請人而言，即使等待期間已取得工卡，也不能視為庇護過關。依公民暨移民服務局（USCIS）說明，申請人一般可在庇護申請滿150天後申請工作許可，滿180天才可能獲准，部分延誤會影響計算。因此，工卡可以在庇護尚未裁定前核發。

郝琦表示，有些人找中介，只希望花較少的錢填表、送件、拿工卡，卻忽略後續審理。她接手部分原由中介辦理的失敗案件時，往往需要重新整理個人陳述、收集證據及準備面談。這是她接手案件的經驗，不能當成所有中介案件的失敗率。

「庇護每個案子都不一樣。」郝琦提到，她過去也曾辦理以中國一胎化政策下的計畫生育相關經歷為由、最終獲准庇護的案件。個案能否成功，仍須檢視具體經歷、法律依據及證據，不能只憑申請理由的簡短描述判斷。

她強調，案件準備非常重要，除了整理當事人的經歷，也要了解相關背景與政策變化，盡可能收集支持主張的證據。她建議，已送件者及早請律師檢視，確認是否需要補充材料或採取其他措施，不要等到遭拒或被拘留才處理。

精華 FAQ

  • 因為工卡只是申請流程中的一環，通常在庇護尚未裁定前就可能核發，並不代表案件已獲批准；若後續申請被拒，仍可能面臨拘留、遞解或其他移民執法措施。

  • TRAC報告指出，移民法庭庇護核准率已從拜登任期結束時的32%降至今年6月的5.5%，同月拒絕率高達94.1%，反映整體裁決環境明顯趨嚴。

  • 律師建議已送件者儘早請專業人士檢視案件，補充個人陳述、證據與背景資料，並了解政策變化與程序風險，不要等到申請遭拒或被拘留後才補救。

華人 綠卡 夏威夷

上一則

加州中餐廳 驚見66隻活蟑螂 遭勒令暫停營業

下一則

買下貴2萬、還回另要錢 華人嘆租電車「怎麼選都虧」

延伸閱讀

美國夢終章？又有華人飛夏威夷之前被ICE逮捕

美國夢終章？又有華人飛夏威夷之前被ICE逮捕
紐約庇護批准率驟降至4.6% 全美僅3% 華人律師：審案趨嚴

紐約庇護批准率驟降至4.6% 全美僅3% 華人律師：審案趨嚴
全美增26名移民法官 4人派紐約…庇護拒絕率升33個百分點

全美增26名移民法官 4人派紐約…庇護拒絕率升33個百分點
被質疑坐姿像軍人？華人走線客庇護被拒 提上訴

被質疑坐姿像軍人？華人走線客庇護被拒 提上訴
華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉
第五巡迴法院推翻前判：非合法入境者無權要求保釋聽證

第五巡迴法院推翻前判：非合法入境者無權要求保釋聽證

熱門新聞

「加州全保」（Covered California）2027年取消部分投保人的保費補助。（記者邵敏／攝影）

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

2026-10-30 20:27
11月3日起，所有來美旅客登機前簽署健康聲明，確認21天內未曾到訪剛果。圖為美國入境示意圖。（記者邵敏／攝影）

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

2026-10-25 14:07
曾出演瓊瑤《月朦朧鳥朦朧》和《庭院深深》作品的中國女演員宋佳旅居比利時多年，日前現身南加，且華麗轉身為作家。（記者張宏╱攝影）

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

2026-10-31 19:23
沿著Three Rivers Heritage Trail騎進匹茲堡，廖守三用Ride with GPS和Strava規劃每天的路線。（廖守三提供）

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

2026-10-28 20:12
99大華超市將關閉北加州布利桑頓門市。（谷歌街景）

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

2026-10-31 19:46
Samuel Sey（右）與妻子Annie合影。Sey遭ICE拘留後，友人發起募款，協助其妻兒支付生活開銷及法律費用。（圖取自GiveSendGo募款頁面）

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

2026-10-26 14:00

超人氣

更多 >
劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭
華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉
女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了
賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了
加州華男續駕照發現早被取消 有人日花上百元搭車通勤

加州華男續駕照發現早被取消 有人日花上百元搭車通勤