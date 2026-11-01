加州中餐廳 驚見66隻活蟑螂 遭勒令暫停營業

鮑爾溫公園Golden Panda Buffet自助餐廳，今年10月被發現大量蟑螂遭勒令暫停營業，業者整頓衛生後重新開業。（谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 鮑爾溫公園Golden Panda Buffet因查出66隻活蟑螂與多項衛生違規被勒令停業，複查改善後於10月19日恢復營業。

Baldwin Park News報導，鮑爾 溫公園（Baldwin Park）的Golden Panda Buffet，今年10月遭洛縣衛生局查出嚴重衛生問題，包括發現數十隻德國 蟑螂與排泄物等。經暫時勒令停業整頓後，衛生局已於10月19日恢復其營業許可。這是該市今年第八家因衛生問題遭暫停營業的餐廳。

根據鮑爾溫公園新聞（Baldwin Park News）取得的衛生紀錄，今年10月16日，衛生局接獲Golden Panda Buffet發現蟑螂投訴，至餐廳進行調查。稽查人員在餐廳多處發現蟑螂滋生跡象，亦發現食物容器直接放置地上，及其他多項衛生違規等情況，下令餐廳停業至少48小時，並暫停其公共衛生許可。10月19日，調查人員再次到場複查，確認違規事項均已改善後，允許餐廳重新營業。

根據衛生檢查紀錄，餐廳內共發現66隻活的蟑螂：餐具清洗區防濺板後方牆面上約50隻活的德國蟑螂，還有大量蟑螂排泄物痕跡；洗碗機附近受損牆角處發現五隻；烤箱附近食物準備工作檯底部發現兩隻；主要烹飪區冷卻設備輪子上出現四隻；炒鍋爐灶後方牆上有另外兩隻；製冰機附近地板發現一隻；熱水器下方地板還有兩隻。

此外，製冰機右側食物準備工作檯下方地板則發現四隻死蟑螂。餐廳許多地方，都存在可讓蟑螂藏匿的縫隙與裂痕。而步入式冷藏及冷凍庫內，多個裝著食物的容器直接放置地上。

上述檢查，使該市今年因例行檢查或民眾投訴調查（發現蟑螂、老鼠）遭暫停營業的餐飲店家再添一筆；當地蟲害、環境衛生及食物儲存製備環境等問題再次引發外界關注。

今年8月6日，鮑爾溫公園市中心的Tokyo Express Sushi，衛生官員例行檢查後遭勒令暫時停業；兩天前的8月4日，同一購物中心的Tortas Sinaloa，才因衛生局發現老鼠、蟑螂滋生證據遭暫時停業處分。

其他同樣曾遭勒令停業的餐廳還包括：今年6月22日的Lucky 8 Bistro，稽查人員在餐廳多處發現蟑螂；5月13日，鮑爾溫公園大道（Baldwin Park Blvd.）上的Carniceria Uruapan遭投訴蟑螂出沒；4月Taquería El Atacor #7，衛生官員檢查期間發現蟑螂蹤跡；今年1月，該市IHOP被發現蟑螂大量滋生；Denny's也因相關人員檢查時，發現蟑螂問題被要求停業整頓。