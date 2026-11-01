有白卡卻看不了原來的醫師？華人明年須留意這變動

基督教角聲醫療中心與洛杉磯縣鄰里法律服務中心聯合舉辦記者會，說明2027年白卡變動。（基督教角聲醫療中心提供）

AI摘要 文章摘要整理： 2027年起，部分移民白卡使用方式、續保規則、工作要求與資格審查頻率都將調整，民眾須留意通知並先確認醫師與診所是否接受按服務付費白卡。

有白卡 （Medi-Cal），明年卻不一定能照原來的安排看醫師。專家指出，2027年部分移民的白卡就醫方式將改變，民眾應留意通知，確認是否受到影響。

在基督教角聲醫療中心（HCHC）與洛杉磯 縣鄰里法律服務中心（NLSLA）10月30日合辦的記者會上，NLSLA法律助理Mona Lao表示，部分移民自2027年1月1日起，將由現有白卡管理式醫療計畫，轉入「按服務付費」（fee-for-service）模式。

簡單來說，以前是透過所屬醫療計畫安排服務；轉換後，則由接受這類白卡的醫師提供服務，再向白卡請款。「按服務付費」說的是白卡如何付錢給醫療單位，不是要求病人每看一次病，就自己掏錢。

對病人而言，最需要留意的是，原本接受其醫療計畫的診所，未必也接受轉換後的白卡。因此，不能只問「你們收不收白卡」，而應進一步確認「你們是否接受按服務付費的白卡」。家庭醫師與專科醫師都應確認，避免到了診所才發現無法按原有安排看診。

該中心政策與行政倡導總監、律師Lena Silver表示，這項轉換只涉及部分移民。公民、持有綠卡滿5年者，以及許多移民兒童、孕婦與產後人士屬豁免群體。

續保同樣不能忽略。Mona Lao提醒，受全面白卡新登記限制影響的部分非公民，若已持有白卡，應按時回覆續保通知、補交資料。若因未完成續保而遭取消，應把握90天內補辦恢復資格；超過期限，可能無法重新取得全面白卡，只能申請緊急白卡。

工作要求則涉及19至64歲的部分成年人。Mona Lao表示，相關要求為每周至少20小時工作、培訓或志願服務，但設有豁免。部分患病、身心障礙、懷孕、產後12個月內人士，以及照顧未滿13歲兒童或身障人士者，可能符合豁免，不能只因沒有工作，就認為一定失去白卡。

資格審查頻率也將改變。Mona Lao表示，依介紹的安排，2027年3月1日起，部分19至64歲、未被認定為身心障礙的成年人，須每6個月更新白卡資格。Silver強調，並非所有人都要半年審查一次，65歲以上長者不屬於此次所述的年齡範圍。

民眾若不確定原本的醫師是否接受轉換後的白卡，應直接向診所確認；涉及白卡資格、續保或保障中斷等問題，可向洛杉磯縣鄰里法律服務中心，或設有保險顧問的基督教角聲醫療中心等專業機構尋求協助。

洛杉磯縣鄰里法律服務中心提醒，部分移民2027年起將轉入「按服務付費」白卡，須確認原有醫師是否接受。（記者劉子為╱攝影）