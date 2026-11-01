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女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

記者邵敏／即時報導
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一枚價值6萬7811元的卡地亞戒指，當事人入境時未如實申報。（CBP官網）
一枚價值6萬7811元的卡地亞戒指，當事人入境時未如實申報。（CBP官網）

AI摘要

文章摘要整理：

一名全球入境會員自阿姆斯特丹返美時隱瞞25萬美元卡地亞珠寶，遭海關查扣並啟動撤銷會員資格程序，CBP也提醒旅客海外購物必須誠實申報。

一女子日前從荷蘭搭機返回美國，攜帶價值超過25萬美元（以下均換算成美元）的卡地亞（Cartier）珠寶，卻在入境時未如實申報，遭海關暨邊境保護局（CBP）查獲。海關人員不僅將手鐲、戒指等珠寶首飾全數查扣，還啟動撤銷當事人「全球入境計畫」（Global Entry）會員資格的程序。

CBP發布公告，該女子10月25日從荷蘭阿姆斯特丹搭機抵達美國境內，她是全球入境計畫會員。抵達後，她被海關要求接受二次行李檢查。

檢查過程中，女子起初告訴海關，她在海外只購買價值數千元的紀念品。然而，執法人員在她抵達前已取得相關資訊，得知她實際購買兩件價值不菲的卡地亞珠寶。這兩件珠寶分別是一條價值18萬3818元的卡地亞手鐲，以及一枚價值6萬7811元的卡地亞戒指，合計價值25萬1629元。

CBP表示，執法人員曾多次給予當事人申報珠寶的機會，但她始終沒有申報。直到海關人員告知已掌握她的購買資訊後，她才承認購買這兩件珠寶。她還表示，已經丟棄珠寶的包裝盒及購物收據。由於未申報境外購買的商品，CBP以未申報商品及涉嫌違反聯邦海關法律為由，將兩件珠寶全數查扣。

此外，當局同時啟動撤銷當事人全球入境計畫會員資格的程序。全球入境計畫是為經過預先審查、被認定為低風險的旅客提供快速通關便利，但會員必須遵守法律及計畫規定，如實申報境外購買的商品。會員必須準確申報購物內容並遵守海關要求，若違反相關義務，當局可以採取執法措施，包括撤銷會員資格。

CBP提醒，所有從海外返回美國的旅客，都必須申報在境外購買的商品，包括禮物及個人物品。多數情況下，旅客可享有800元的個人免稅額度；超過免稅額的商品可以帶回美國，但必須如實申報，超出部分可能需要繳納關稅。若隱瞞商品或未申報高價購買物品，可能面臨商品遭查扣、罰款及其他執法措施。

對經常往返中美兩地的華人旅客，尤其需要留意相關規定。從海外購買的珠寶、手表、名牌包及其他商品，即使是個人自用或送給親友，也不能因此認為不必申報。本報此前曾報導，華人林女士8月從亞洲返回洛杉磯，當時攜帶約460元的香奈兒化妝品，以及在日本購買的價值約1400元珠寶，準備送給朋友及客戶。最後，海關按照她攜帶物品1800多元的總價值，扣除800元免稅額後，要求補繳關稅，此事件還被記錄在當事人的入境資料中，未來再次入境時，可能增加被查驗機率。

價值18萬3818元的卡地亞手鐲被CBP查獲，當事人入境時沒有申報。（CBP官網...
價值18萬3818元的卡地亞手鐲被CBP查獲，當事人入境時沒有申報。（CBP官網）

精華 FAQ

  • 她是從荷蘭阿姆斯特丹搭機返回美國，攜帶的高價物品包括一條價值18萬3818元的卡地亞手鐲，以及一枚價值6萬7811元的卡地亞戒指。

  • 因她入境時未如實申報海外購買的珠寶，且多次被要求申報仍隱瞞不說，CBP遂以未申報商品及涉嫌違反海關法律為由，全數查扣兩件珠寶。

  • 全球入境會員仍須遵守海關申報規定，若隱瞞境外購買商品，當局可撤銷資格並採取執法措施；旅客返美時應誠實申報禮物、個人物品與超額購物。

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