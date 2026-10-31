不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

99大華超市將關閉北加州布利桑頓門市。（谷歌街景）

AI摘要 文章摘要整理： 99大華因三谷地區與南加州亞洲超市競爭升溫，宣布年底前關閉奇諾與Pleasanton兩家加州門市，並依WARN通知影響54名員工。

Pleasanton Weekly報導，隨著亞洲超市競爭日益激烈，大型亞裔 連鎖99大華超市（99 Ranch Market）宣布自11月5日起，關閉南加州 奇諾（Chino）門市；12月5日起，也將關閉北加州東灣布利桑頓（Pleasanton）玫瑰花園購物中心（Rose Pavilion shopping center）分店。

過去16年來，99大華一直是玫瑰花園購物中心主要承租單位之一。該購物中心位於玫瑰木（Rosewood）與聖塔莉塔路（Santa Rita Road）交匯處。歇業後，該超市在三谷地區（Tri-Valley）將只剩兩家分店，分別位於東布利桑頓Stoneridge Drive的太平洋明珠購物中心（Pacific Pearl），及都布林（Dublin）市中心Regional街。

Pleasanton Weekly轉發其他媒體稱，大華超市發言人10月30日表示，「這項決定將有助優化門市網路，更有效地分配資源。」就在當天下午稍早，洛杉磯時報率先披露99大華將關閉奇諾（Chino）門市。發言人稱，「我們致力讓社區居民便利地買到優質、多元化的亞洲商品，在三谷地區，及奇諾／奇諾岡（Chino Hills）一帶亦有其他門市，感謝顧客長期以來給予的信任」。

根據加州「勞工調整及再培訓法」（Worker Adjustment and Retraining Notification Act，WARN），99大華母公司，Tawa Supermarket, Inc.已向玫瑰購物中心門市54名員工發出裁員通知，12月5日生效。

99大華是最早進駐三谷地區的亞洲連鎖超市之一。2010年4月進駐玫瑰花園購物中心；八年後，又在當時甫落成的太平洋明珠購物中心開設第二家門市，為首批進駐的商家之一。然近年來，三谷地區人口結構改變；當地亞洲超市競爭日益激烈。今年稍早，韓國連鎖超市H Mart在該區開設首家分店，距都布林99大華僅數個街區。

關閉玫瑰購物中心分店後，布利桑頓又將多一處閒置零售空間。聖塔莉塔路上，原本由沃爾瑪社區超市進駐的零售商場，已因去年該超市撤出閒置中。該市目前尚未找到長期承租商的大型零售空間，還包括Metro 580購物中心，原Party City及Kohl's店面、Hopyard Road原Rite Aid藥局，及石嶺購物中心（Stoneridge Shopping Center）原JC Penny、Nordstrom和Sears百貨公司建築等。

南加州奇諾市大華超市將在11月15日關閉。（記者啟鉻╱攝影）