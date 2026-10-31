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瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

記者張宏╱洛杉磯即時報導
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曾出演瓊瑤《月朦朧鳥朦朧》和《庭院深深》作品的中國女演員宋佳旅居比利時多年，日前...
曾出演瓊瑤《月朦朧鳥朦朧》和《庭院深深》作品的中國女演員宋佳旅居比利時多年，日前現身南加，且華麗轉身為作家。（記者張宏╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

昔日瓊瑤女郎宋佳現身南加，以作家、編輯與製片人身分亮相，談轉向寫作後更有自由，並投入香港慈善家趙曾學韞故事的創作。

曾出演瓊瑤《月朦朧鳥朦朧》和《庭院深深》作品的中國女演員宋佳旅居比利時多年，日前現身南加且華麗轉身為作家。宋佳表示，演員是一個被動的職業，而作家持筆有更大自由去描繪人物，她目前在寫關於香港女慈善家趙曾學韞的劇本。

這位宋佳被稱為「大宋佳」。因為中國女演員有兩個宋佳，出生於1962年的宋佳被稱為「大宋佳」。今年64歲的她，1米7的身高，苗條的身材在人群中非常醒目，在一次社區活動中，她一身白衣且粉黛未施，但其標誌性的大眼睛在講話時神采飛揚，說到動情處還會眼中含淚，現場很多人都爭相與她合影。

宋佳曾與京劇名家張學津結婚，女兒三歲時因前夫生病，她帶著孩子赴美生活一段時間，1993年還曾在耶魯大學編導系進修。她說，她上個世紀90年代剛來美國的時候是盧燕老師給她寫的推薦信。多年來她們沒有什麼來往，但是她心裡一直很敬重盧燕老師，如今老師年近百歲，這次正好美國看望她。 同時宋佳寫的《愛上導師》在第四屆國際華語原創IP電影節獲得原創作品推介。

宋佳表示，《愛上導師》也被收錄在華人文集《我們的美國故事》裡，她這次來美完全是以作家、編輯和製片人的身分參加活動，而不是女演員。旅居比利時期間她專心寫作和繪畫，現在已寫了四本書，包括一本詩集和一本繪畫集。

她說，以前是被動聽導演喊停，聽編劇把人物寫生寫死的被動角色，如今她成為甲方，沒有人喊停。她可以寫到半夜兩三點，想怎麼寫都可以。她從小就喜歡寫作，在班裡曾負責寫黑板報，但因為受時代影響成為女演員，如今終於有機會圓夢。演戲教會她去感受人物，而寫作又讓她更理解和塑造人物。

宋佳現在在籌備香港女慈善家趙曾學韞故事的劇本，她被其經歷感動，她說，曾學韞幫助很多白血病的孩子，還興建幾百座希望工程小學及多個敬老院。她去香港就住在曾學韞家裡，聽她講故事，尤其收集到很多大眾不知道的細節。她目前已寫40多章，希望未來能拍成電視劇。

宋佳寫的《愛上導師》在第四屆國際華語原創IP電影節獲得原創作品推介。（宋佳提供）
宋佳寫的《愛上導師》在第四屆國際華語原創IP電影節獲得原創作品推介。（宋佳提供）

宋佳（左）被香港女慈善家趙曾學韞（右）經歷感動在以其經歷寫劇本。（宋佳提供）
宋佳（左）被香港女慈善家趙曾學韞（右）經歷感動在以其經歷寫劇本。（宋佳提供）

精華 FAQ

  • 她這次不是以女演員身分出席，而是以作家、編輯和製片人的角色參加活動。宋佳強調自己已從被動接戲轉向主動創作，享受寫作帶來的自由。

  • 她在旅居比利時期間專心寫作與繪畫，已完成4本書，包括詩集和繪畫集。她的新作《愛上導師》也獲得推介，並被收入華人文集《我們的美國故事》。

  • 宋佳正在籌備香港女慈善家趙曾學韞的故事劇本，因為被對方幫助白血病兒童與興建學校、敬老院的經歷感動。她已寫40多章，希望未來能拍成電視劇。

香港 南加 瓊瑤

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