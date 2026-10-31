花5.8萬買賓士車 DMV已過戶 卻突遭強制收回 原因…

洛杉磯一名17歲高中生花5萬8000元購買二手賓士，表示購車前曾到DMV確認產權，車輛卻在三個月後遭收回，多年存下的大學基金因此泡湯。（AI生成示意圖）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯17歲高中生買下二手賓士並完成整修後，卻在交易前夕遭強制收回，疑因身分詐騙與DMV產權處理疏失，導致他損失5萬8000元與大學基金。

查過車輛歷史紀錄，也親自到DMV確認產權，買來的車卻仍遭收回。洛杉磯 一名17歲高中生花5萬8000元購入二手賓士 ，三個月後才發現交易疑涉身分詐騙 ，DMV也可能在處理產權時出現疏失。他原想靠整修轉售這輛車賺取大學學費，如今不僅失去車輛，連高中四年存下的積蓄也一併落空。

根據ABC7電視台報導，Arrod Berjis是一名高中畢業班學生，平時喜歡修理汽車。他在汽車交易網站Autotrader看到一輛2019年賓士C63 AMG轎車，以5萬8000元買下，打算整修後轉售。他原以為，以低於市價的價格購車，既能享受修車樂趣，又有機會賺取差價、充實大學基金，可謂一舉兩得。

經過三個月整修，Berjis找到一名願意出價7萬5000元的買家，沒想到就在預定交易前一晚，車輛突然不翼而飛。他起初以為汽車遭竊，向洛杉磯市警局報案，隨後依警方指引聯絡拖吊公司，才得知車輛已被收回。拖吊公司告訴他，收車是依汽車買賣公司Carvana指示執行。

Berjis表示，DMV核發的產權文件及他自行調閱的Carfax車輛歷史報告，都未列出任何抵押權人。為求謹慎，他付款前還與賣家一同前往DMV核實產權。據他描述，DMV職員多次確認車輛沒有抵押權，產權也沒有問題，他才放心支付購車款。

然而，車輛遭收回後，他再度前往DMV尋求解釋，原有產權證明卻被收走。據他轉述，DMV人員解釋，辦理產權移轉時，有時可能忽略先前的文件，誤將抵押權解除，並向買方核發新的產權證明；他取得的文件便因這項錯誤而被認定無效。Berjis認為，這可能是作業疏失，也可能涉及詐欺。

DMV表示，案件仍在調查中，無法評論；而Carvana截至報導發布時，尚未回覆置評請求。洛杉磯市警局已展開調查，但Berjis表示，賣家使用的身分及相關文件均為偽造，使警方追查更加困難。他希望Carvana能歸還車輛，或賠償5萬8000元購車款。

Berjis說，這筆積蓄原本全都要用來支付大學費用，如今車子與存款兩頭落空，升學計畫也得延後。他表示，自己已嘗試各種管道，卻始終未能解決問題，逐漸感到失望；明明依照一般建議前往DMV確認產權，自認已遵循所有正確程序，最後仍成為詐騙受害者。