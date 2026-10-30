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加州哪些人可享「零保費」 還有門診5元、藥免費等福利

加州哪些人可享「零保費」還有超多福利門診5元、藥免費

記者邵敏／洛杉磯即時報導
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家庭收入在聯邦貧困線150%以內的投保人，可選擇月保費零元的銀計畫。此表格是加州...
家庭收入在聯邦貧困線150%以內的投保人，可選擇月保費零元的銀計畫。此表格是加州全保2027年可獲補助的家庭年收入表。（記者邵敏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

加州全保開放投保後，符合收入條件者可享零保費或低自付額醫保，州補助也將擴大，但仍無法完全補上聯邦補助到期缺口。

加州全保」（Covered California）投保開放期11月1日正式開始。儘管部分投保人的保費補助將被取消，仍有符合條件的民眾可獲得「零保費」計畫。一些低收入家庭還可選擇福利較佳的醫保計畫，看家庭醫生自付額最低5元，專科醫生門診8元，藥品自付額為零元。

華興保險個人健保經理Jasmine Hung介紹，加州全保2027年州級保費補助預算提高至3億元，並將補助收入資格上限從聯邦貧困線（FPL）的165%擴大至200%。家庭收入不超過貧困線150%的投保人，可選擇月保費為零元的銀級計畫。至於具體可選計畫及實際保費，仍須依投保人的資格和所在地區確認。

加州全保預估，2027年將有超過50萬加州居民獲得州級補助，新增補助資格讓20萬原本不符合資格的居民取得補助，並幫助9萬人避免失去健保。但州級補助增加，仍不足以完全填補聯邦「增強型保費稅收抵免」（EPTC）到期留下的缺口。

Jasmine表示，民眾看收入表時，可先確認家中幾口人，再看全家一年總收入落在哪個範圍。符合收入條件後，還須根據個人資格確認可以選擇哪一種健康計畫。以一人家庭為例，年收入2萬2026元至2萬3940元者，落在銀94（Silver 94）計畫的收入範圍；年收入2萬3941元至3萬1920元者，則在銀87（Silver 87）的收入範圍。

兩人家庭，年收入2萬9865元至3萬2460元，落在銀94的收入範圍；年收入3萬2461元至4萬3280元，則是銀87。三人家庭，年收入3萬7703元至4萬980元，落在銀94的收入範圍；年收入4萬981元至5萬4640元，則是銀87。上述金額依收入占聯邦貧窮線的比率換算，供了解不同家庭人數的收入區間參考。但這些區間不代表符合收入條件者一定能取得指定計畫，實際資格仍須由加州全保審核確認。

Jasmine表示，收入符合條件後，選擇哪個計畫也很重要。以銀94計畫為例，看家庭醫生一次自付額為5元，專科醫生8元，藥品自付額零元。銀87計畫，家庭醫生一次自付額15元，專科醫生30元。至於銀70計畫，家庭醫生一次自付額50元，專科醫生則為100元。

不同計畫的看診自付額有所差異，民眾應依自身資格、醫療需求及預算選擇合適的計畫。Jasmine提醒，民眾不要只看計畫是否「零保費」，也應考慮自己平時看病的頻率、是否需要專科診療，以及計畫的其他自付費用。即使每月保費相同，實際看病時需要支付的費用也可能不同。

據悉，加州全保現有投保人自10月1日起可續保或更改計畫，2027年開放投保期從11月1日至2027年1月31日。民眾可透過加州全保官方網站（https://www.coveredca.com/）查詢最新投保條件。

Jasmine Hung提醒，不要只看「零保費」，也應考慮看病頻率、以及其他自付...
Jasmine Hung提醒，不要只看「零保費」，也應考慮看病頻率、以及其他自付費用，綜合評比。（圖／華興保險提供）

精華 FAQ

  • 家庭收入不超過聯邦貧困線150%的投保人，可選擇月保費為0元的銀級計畫；至於實際可選方案，仍要依個人資格與所在地區由加州全保審核確認。

  • 銀94計畫的福利較佳，家庭醫生一次自付額為5元，專科醫生門診8元，藥品自付額為0元，適合看診頻率較高或用藥需求較大的民眾。

  • 2027年州級保費補助預算提高到3億元，收入資格上限由FPL的165%擴大到200%，預估可讓超過50萬人受惠，但仍不足以完全填補聯邦補助到期造成的缺口。

加州 保費 保險

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