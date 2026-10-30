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名廚：美中餐館糖醋雞 都不正宗 原因...

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粵式糖醋雞講究甜、酸、鹹三種味道的和諧融合，但在美國中餐廳吃到的這道菜，因要迎合...
粵式糖醋雞講究甜、酸、鹹三種味道的和諧融合，但在美國中餐廳吃到的這道菜，因要迎合美國人口味，而變得過甜和油膩。（Pexels / Yang Hao）

AI摘要

文章摘要整理：

名廚Maricel Gentile指出，美國中餐館的糖醋雞多已失去正宗粵菜風味，過甜、油膩且失衡；她建議改吃或自煮更講究和諧的粵菜。

糖醋雞是中國廣東名菜，但有在美國的亞洲菜名廚卻建議，絕對不要在美國的中式餐廳點糖醋雞，因為為了迎合美國人口味，餐廳的烹調法已失掉正宗粵菜風味，而滲入了美式元素，變得過甜和油膩。反而，若要配合美國人喜好，在烹煮時加入正宗做法沒有的番茄醬，成為具美國特色的中式糖醋雞，是別具風味的改良法。

Yahoo生活新聞訪問了專注亞洲菜式的菲律賓餐廳Maricel's Kitchen老闆Maricel Gentile，娓娓道來粵菜糖醋雞的正宗風味，指出在美國餐廳吃到的版本是放大甜味，雙層油炸以至太肥膩不健康，但粵菜講究的是和諧，而不是過分。

Gentile說：「糖醋菜成為向美國人介紹中國風味的橋樑菜餚之一。廣東移民調整了他們的菜餚，以迎合本地食客的期望：味道更甜、油炸食品和色彩鮮豔的擺盤。」

她建議，若要吃糖醋雞，自己親手做。這菜式的關鍵在於甜、酸、鹹三種味道的和諧融匯，而味道的平衡正是粵菜的精髓。在美國餐廳嘗到的是淋上糖漿而過甜、裹著厚醬糊和油層，又缺乏亮麗感和層次感，失掉和諧平衡感。而且，雙層油炸加上糖量過高的醬汁，令卡路里快速增加，使得這道菜式成為美國中式餐廳內最不健康的菜餚之一。

Gentile推薦在美國中餐館可點的中菜有薑蔥清蒸魚或蒜蓉雞，能具備香料的整全風味。另外，粵式菜軟炒雞配薑蔥拌，既味道均衡又清新鮮味，不會太油膩。

Gentile亦開設亞洲烹飪班，她教學生用糖和醋來製作傳統的酸甜醬汁時，亦加入番茄醬，以增添甜味和少許鹹味，並使顏色更鮮艷，又能迎合西方人的口味。Gentile認為，加入番茄醬是令菜式添上不同文化元素的演變過程。

如果喜歡酸甜交融的菜式，Gentile亦推薦了她家鄉的特色菜「菲律賓酸辣魚」（escabeche），是輕炸的魚肉淋上色彩繽紛的酸甜蔬菜醬。

精華 FAQ

  • 因為為了迎合美國人口味，餐廳常把甜味放大、反覆油炸，醬汁也更厚更黏，結果讓原本講究平衡的粵菜變得過甜、油膩，失去正宗風味。

  • 關鍵在甜、酸、鹹三種味道的和諧融匯，不追求單一味道過重。粵菜強調的是整體平衡、清爽與層次感，而不是靠糖漿或厚醬堆出強烈刺激。

  • 她推薦薑蔥清蒸魚、蒜蓉雞，以及粵式軟炒雞配薑蔥拌等菜色，這些料理通常更能保有香氣、鮮味與均衡口感，也比糖醋雞更不油膩。

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