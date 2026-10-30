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洛加大排球正妹談最愛性姿勢？湖人傳奇回覆惹尷尬

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NBA傳奇球星哈波（Ron Harper）在底下留言回應：「這可是妳自己說的……...
NBA傳奇球星哈波（Ron Harper）在底下留言回應：「這可是妳自己說的……（You said it…）」。（取自X平台）

AI摘要

文章摘要整理：

哈波因誤信一段AI生成的UCLA排球女學生影片，在社群留言回覆尷尬內容，引發網友熱議，也凸顯生成式AI假訊息的迷惑性。

加州郵報報導，現今社會，由生成式人工智慧（AI）產生的虛假內容讓人防不勝防；更令人尷尬的是，當事人在公開社群平台中招，留下本該私下討論的發言—這正是五屆NBA總冠軍得主哈波（Ron Harper）遭遇的窘境。

哈波是馬刺隊新星迪倫（Dylan Harper）與塞爾提克隊後衛小朗（Ron Harper Jr.）的父親，近日在一支由AI生成的影片中受騙。片中女子看似為洛杉磯加大（UCLA）的亞裔女大生生排球隊員。

影片中，該AI女子被問及：「妳最喜歡的位置是什麼？」她回答：「反騎乘位（一種性愛姿勢）。」隨後提問者才提醒，問的是排球場上的防守位置，而非性愛體位。

這段短片迅速在網路瘋傳，截至10月30日已有百萬播放量，也引來哈波的注意。他在底下留言回應：「這可是妳自己說的……（You said it…）」。

儘管大批網友留言提醒他上當受騙、那只是一段AI虛擬影片，且哈波的回應已被點擊突破82萬次，在過了近16小時後，仍掛在社群平台X上未被刪除。

哈波球員生涯共斬獲五座總冠軍，其中三座是在1990年代隨公牛王朝拿下，隨後於2000年與2001年隨湖人隊奪得最後兩座冠軍。

職業生涯早期的哈波曾是頂尖得分手，但他在這兩支NBA王朝球隊中最大的貢獻，莫過於滴水不漏的外線大鎖防守。然而，昔日在球場上從未輕易被對手假動作晃倒的防守悍將，如今卻栽在一支AI影片的騙局之中。

精華 FAQ

  • 他看到一段自稱是UCLA亞裔女排球員的AI生成短片，內容把排球位置問答扭曲成性暗示，讓他誤以為是真人發言，因而留下回覆。

  • 他在留言區寫下「這可是妳自己說的……（You said it…）」；之後許多網友提醒那是AI虛擬影片，但留言仍在X上持續被大量觀看。

  • 重點在於生成式AI能製造高度逼真的虛假內容，讓人難以分辨真偽；即使是知名退役球星，也可能因誤判而在公開平台留下尷尬發言。

洛加大 湖人 洛杉磯加大

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