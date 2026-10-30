華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

「加州全保」（Covered California）2027年取消部分投保人的保費補助。（記者邵敏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 一對南加華人夫妻因2027年補助取消，醫保月繳將從12元跳升至2145元，顯示加州全保新規對工作簽證等族群衝擊巨大。

南加華人 夫妻原本每月只需支付12元醫療保險費，明年卻要繳納2000多元，一年保費 高達2.5萬元，高額費用讓人難以承擔。隨著「加州全保」（Covered California）2027年取消部分投保人的保費補助，不少家庭正面臨醫療保險支出大幅增加的壓力。有華人無奈表示，一家人為此抱頭痛哭，生活越來越艱難。

華興保險個人健保經理Jasmine Hung表示，洛杉磯 一對五、六十歲的華人夫妻，原本每月保費僅12元，明年補助取消後，兩人每月保費分別達926元、1219元，合計2145元。她說，夫妻倆得知消息後非常震驚，前後差距實在太大。

Jasmine解釋，嚴格來說，並非保費突然暴漲，而是原本由政府補助承擔的大部分費用，如今須由投保人自行支付，實際上是恢復繳納原價保費。

她指出，2026年這對夫妻的月保費合計為1944元，由於符合補助資格，實際每月支付12元。但從2027年起，兩人將不再符合補助資格，必須自行承擔全額保費，每月合計2145元，與今年的1944元相比，實際增加201元；然而，由於過去每月只支付12元，家庭實際支出將增加逾2100元。

據悉，這對華人夫妻持工作許可，尚未取得綠卡，他們的移民身分導致醫保補助取消。加州全保官方通知，自2027年1月1日起，必須具備合法永久居民（包括公民、綠卡）、古巴及海地入境者、或自由聯合條約（COFA）移民身分，才可獲得財政援助。此外，包括工作簽證、學生簽證、庇護身分、難民身分、特殊簽證，以及臨時保護身分（TPS）等，這些過去可以取得健保財務補助的投保人，將不再符合補助資格。

面對沈重的經濟壓力，這對華人夫妻想方設法調整保險安排，妻子找了份工作，由公司提供醫保；丈夫因有醫療需求，仍需自行購買，最終選擇每月保費1200多元的計畫。Jasmine指出，類似案例並不少見，僅華興保險公司，受保費補助取消影響的客人至少上千人。據加州全保此前分享的信息，全加州13萬投保人明年恐被取消醫保補助，其中華裔高達10萬。

對於保費大幅增加，Jasmine建議，受影響民眾應把握目前的開放投保期，盡快聯絡保險經紀人，重新檢視保單及可選擇的醫保計畫。如果不主動調整，保單將自動續保，明年1月開始就要支付高額保費。她指出，投保人可評估是否調整保險計畫，例如從銀計畫（Silver）改選保費較低的銅計畫（Bronze），以降低每月支出。不過，調整計畫前仍須比較自付額、共付額、醫療網絡及保障範圍，不能只看保費。

此外，Jasmine表示，經營小型企業的人士，也可詢問保險經紀人，評估透過公司購買團體健保是否更划算。她提醒，受影響民眾應盡早諮詢，最好在12月前完成保單檢視及必要調整，避免新年度開始後才發現保費帳單大幅增加。