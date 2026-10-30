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南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外

記者朱敏梓/即時報導
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Villa Vie旗下「奧德賽號」住宅郵輪，提供乘客長期居住及環遊世界的方案。（...
Villa Vie旗下「奧德賽號」住宅郵輪，提供乘客長期居住及環遊世界的方案。（圖取自Villa Vie官網）

AI摘要

文章摘要整理：

南加退休婦人原想在郵輪上長住15年，卻因Villa Vie燃油成本飆升而停航，約200名乘客被迫面對下船、另覓住處與額外支出的困境。

賣掉家當、搬上郵輪，原本期待退休後環遊世界，如今卻面臨停航、另找住處的窘境。郵輪業者Villa Vie日前宣布，因燃油成本飆升，在柬埔寨暫停營運。NBC電視台報導，約200乘客受影響。曾住在船上的一南加退休婦人表示，部分乘客已賣掉所有家當，依靠社安金生活，難以承擔突如其來的額外支出。

橙縣78歲退休婦人Sharon Lane，去年接受NBC採訪時，還滿懷期待準備在「奧德賽號」（Odyssey）生活15年。她為此賣掉大部分物品，支付逾20萬元購買長住艙房，使用期限為15年或至船舶壽命結束。

然而，海上生活逐漸出現變化。Lane表示，她發現餐食減少、停靠港口變少，有時船隻只是長時間停留海上，沒有前往其他地方。近幾個月，業者還數度要求乘客額外支付燃油費，讓她難以接受。

Lane因健康問題，已於今年8月離船，當時距登船約15個月。如今她回到橙縣，住處陳設仍相當簡單，因為她原本根本沒有計畫再搬回陸地生活。雖然她已離船，但仍有朋友留在船上，且要面對停航後的不確定處境。

她表示，部分朋友過去並非高收入工作者，賣掉家當後，把郵輪當成長期住所，平日靠社安金生活。對這些人而言，突然增加的費用與住宿需求，都可能形成壓力。Lane說，她對這場變故既難過又憤怒，目前正與保險公司聯繫。

Villa Vie在聲明中表示，燃油成本異常上漲，已使現有營運模式承受極大財務壓力，經營難以為繼。以每間艙房分攤計算，過去平均每月每個房間就要約1800元燃油支出，近期在亞洲部分地區更升至約6000至8000元，公司無法將全部漲幅轉嫁住客。

業者表示，數月來已透過放慢行程、延長靠港時間等措施節省燃油，但仍不足以抵銷成本上升，無法繼續承擔虧損，因此決定暫停營運。

公司稱，正在協調住客下船、尋找臨時住宿，並將在未來60天內推動重整與籌資。不過，目前尚未敲定任何融資或交易，也無法保證重整結果。

Lane則表示，根據她與船上朋友的聯繫，部分乘客並未獲得業者所稱的協助，也沒有收到住宿優惠券。對把退休生活搬到海上的乘客而言，接下來何處安身，已成為最迫切問題。

精華 FAQ

  • 78歲的Sharon Lane為了退休後環遊世界、長住海上，賣掉大部分家當並花逾20萬元買下15年期的長住艙房，原本期待在郵輪上安穩度過退休生活。

  • 公司表示，亞洲部分地區燃油成本異常上漲，每間艙房每月燃油支出從約1800元升到6000至8000元，現行營運已難以承受虧損，因此決定暫停營運。

  • 約200名乘客必須下船並尋找臨時住宿，部分人還得承擔突如其來的額外費用。對靠社安金生活、已賣掉家當的人來說，這些安排都形成沉重壓力。

南加 郵輪 柬埔寨

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