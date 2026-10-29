洛杉磯驚現神祕ATM 猜對密碼免費領100元 線索是...

民眾從電影宣傳用提款機的出鈔口取出現金。活動提供十份各100元的現金獎勵，採先到先得方式發放。（取自X平台Pop Crave）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯出現一台特殊提款機，民眾只要依線索找到位置並猜對密碼，就有機會免費領100元，這其實是新片《如何搶銀行》的宣傳活動。

不用銀行卡，也不用帳戶餘額，只要猜對密碼，就可能從提款機領100元。洛杉磯 街頭近日出現一台特殊提款機，原來是好萊塢 新片「如何搶銀行」（How to Rob a Bank）的宣傳噱頭，民眾必須循線尋找機器位置，才能參加這場免費領現金的尋寶遊戲。

加州 郵報報導，這台粉紅色與綠色相間的提款機，是片商為宣傳新片設置的特殊設備。活動從10月28日至11月1日舉行，參加者須先上網登記姓名及電子郵件地址，取得提款密碼及位置線索，再依提示尋找提款機。主辦單位將持續至10月31日公布新線索。線索請至https://whoshungryla.com/

活動提供十份各100元的現金獎勵，以及電影票、電影院餐飲兌換券等贈品。獎品採先到先得方式發放，每人活動期間限領一份，送完為止。主辦單位規定，符合資格且成功完成兌換程序者，可獲得一份尚未發出的獎品。這項宣傳活動已在社群平台引起討論。網路流傳的照片顯示，有人戴著狼面具站在提款機旁，也有參加者拿著領到的現金展示成果。社群平台X有用戶稱讚，以免費發放現金的提款機宣傳搶銀行電影，是相當有創意的行銷手法。

電影「如何搶銀行」由大衛雷奇（David Leitch）執導，彼特戴維森（Pete Davidson）等主演，劇情描述一群銀行搶匪不僅犯案，還將犯罪過程記錄並發布至社媒。電影列為限制級，預定11月13日在戲院上映。雷奇曾執導「特技玩家」（The Fall Guy）、「死侍2」（Deadpool 2）等電影，並參與「捍衛任務」（John Wick）的執導工作。他在轉任導演前曾長期擔任特技演員，並曾五度擔任布萊德彼特（Brad Pitt）的特技替身。

一名戴著狼面具的工作人員站在電影「如何搶銀行」宣傳用提款機旁，手持印有活動網站網址的告示牌。（取自Instagram）

洛杉磯出現一台綠色與粉紅色相間的特殊提款機，電影「如何搶銀行」的宣傳活動之一，民眾有機會透過破解密碼領取現金。（取自X平台Pop Crave）

民眾在洛杉磯一台電影宣傳用提款機前輸入密碼，嘗試領取免費現金及其他獎品。（取自X平台Pop Crave）