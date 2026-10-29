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屢有美公民被捕 國會議員籲調升中國旅遊警示等級

洛杉磯訊
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國會眾議員金映玉向國務卿建議將前往中國旅遊等級調升為三級。（國會眾議員金映玉官網...
國會眾議員金映玉向國務卿建議將前往中國旅遊等級調升為三級。（國會眾議員金映玉官網）

AI摘要

文章摘要整理：

眾議員金映玉致函國務卿盧比歐，要求將中國旅遊警示升至第3級，並列出遭拘押美國人的案例，理由是中共持續以人質外交和任意執法威脅赴中民眾。

聯邦眾議院外交委員會東亞暨太平洋小組主席、加州第40選區聯邦眾議員金映玉（Young Kim）29日致函國務卿盧比歐（Marco Rubio），鑑於中共持續不當拘押美國公民，敦促國務院將中國的旅遊警示從第二級「提高警覺（Exercise Increased Caution）」，調升至第三級「重新考慮旅行（Reconsider Travel）」。

金映玉表示，2026年6月3日，研究緬甸問題的美籍學者敏辛（Min Zin，音譯）遭中國政府羈押；2024年11月，華裔地震學家陳有林（Youlin Chen，音譯）回中國北京探親時，遭中國國安人員拘留。金映玉稱，「中共持續以人質外交作為對付美國的籌碼，」考慮赴中國旅遊的美國人，應該得到清楚、誠實的風險評估，而調升至第三級正能做到這一點。

國務院10月19日已更新中國旅遊警示，提醒美國人在中國面臨遭不當拘押的嚴重風險，以及地方法律任意執法、監控，未經正當程序就被非法限制出境等問題。不過，警示等級仍維持在第二級，與義大利、德國和英國等盟國相同。

金映玉也敦促國務院，在中國旅遊警示網頁列出敏辛和陳有林等遭拘押美國人的具體案例，作為對美國民眾的警示。

精華 FAQ

  • 她認為中共持續不當拘押美國公民，且以人質外交作為政治籌碼，已構成明顯風險，因此應把警示從第2級升到第3級，讓赴中者獲得更清楚的風險提醒。

  • 文中提到兩起案例：研究緬甸問題的美籍學者敏辛於2026年6月3日遭羈押；華裔地震學家陳有林則在2024年11月回北京探親時，被中國國安人員拘留。

  • 國務院在10月19日已更新警示，提醒美國人在中國面臨遭不當拘押、任意執法、監控與非法限制出境等風險，但等級仍維持第2級，與部分盟國相同。

盧比歐 美國公民 緬甸

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