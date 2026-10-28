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蘆筍帶泥味被小看了 英國日本發現多項健康益處

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蘆筍略帶苦澀的泥土味，或會令某些人抗拒，但其健康益處良多，包括助眠、穩定情緒、改...
蘆筍略帶苦澀的泥土味，或會令某些人抗拒，但其健康益處良多，包括助眠、穩定情緒、改善記憶力與防失智，並助抗流感。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

研究指出，蘆筍雖不受部分人喜愛，卻可能透過改善睡眠、情緒與認知功能，並以抗氧化成分提升免疫力，對健康帶來多重益處。

蘆筍有時被人抗拒，因略帶苦澀的泥土味，而且食用後的幾小時內，尿液中會產生硫磺味。然而，越來越多研究發現，蘆筍具多項健康益處，包括助眠、穩定情緒、改善記憶力與防失智，並助抗流感，卻未廣泛為人所知。

每日郵報報導，劍橋大學出版社發表一項綜合研究檢視報告，英國和日本的研究人員對16項研究做出最新的綜合檢視，研究涉及503人，年齡介乎20至87歲，當中有大學生、計程車司機、輪班工人及被診斷患有癡呆症的老年人，這些人本來有不良的睡眠習慣和失眠。結果顯示，服用蘆筍補充劑的人睡眠品質更好、更少焦慮、注意力更集中。

結果指出，蘆筍與更長時間的深度睡眠有關。深度睡眠是一個關鍵的睡眠時段，有助身體肌肉和組織修復，以及清除大腦中與失智症相關的代謝廢物。蘆筍還含有抗氧化劑，可保護免疫系統，尤其是在流感季節來臨之際。

但須留意，這項研究綜述的規模較小，並且由保健品公司Amino Up提供部分研究資金，有可能得出偏頗的研究結果。不過，仍有別的研究同樣顯示蘆筍有益於睡眠和記憶力的好處。

在2021年一項老鼠研究中，研究員發現蘆筍莖的萃取物有助減少β-澱粉樣蛋白和tau蛋白的積累。這些蛋白具毒性，與發展出阿茲海默症有關。2023年一項針對27名輕度至中度失智症患者的試驗研究發現，服用蘆筍萃取物的患者的躁動和抑鬱症狀有所減輕。

蘆筍富含葉酸，是一種必需營養素，有助提高反應速度及預防與年齡相關的認知能力下降。蘆筍亦富含維生素C和E及被稱為多酚的抗氧化劑，有助刺激紅、白血球的活性，使抗體增加，從而幫助抵抗流感和普通感冒等疾病。雖然服用補充劑較容易增加蘆筍的攝取量，但專家一直建議盡可能多食用天然食物，以增加有益營養素的攝取量。

精華 FAQ

  • 綜合研究顯示，蘆筍補充劑可能讓睡眠品質更好、焦慮更少，並提升專注力；另有動物與小型人體試驗指出，它或有助減少失智相關蛋白累積與躁動抑鬱症狀。

  • 英國和日本研究人員檢視16項研究、共503人，包含大學生、計程車司機、輪班工人及失智症長者。結果顯示，服用蘆筍補充劑者的睡眠與注意力表現較佳。

  • 蘆筍富含葉酸、維生素C與E及多酚等抗氧化劑，可能有助反應速度、維持認知功能、保護免疫系統，並提升抵抗流感與普通感冒的能力。

日本 流感

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