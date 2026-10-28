加稅、續徵還是發債？南加選民決定如何為公共服務買單

今年11月待表決的提案涵蓋新增稅、既有稅續徵及債券融資。（記者趙健/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州多個城市與學區推出加稅、續徵及發債提案，選民將決定公共服務財源如何分配，且各案影響從居民日常支出到旅客負擔皆不相同。

買東西時多付銷售稅、房產稅單的學校地塊稅繼續徵收，或以未來稅收償還學區債券 ……今年11月3日，南加 州多個華人聚居城市及學區，將由選民決定如何為公共服務買單。

從聖蓋博谷到橙縣 、內陸地區，這批提案涵蓋新增稅、既有稅續徵及債券融資。它們對家庭的影響也不相同：有的增加眼前支出，有的延長繳稅時間，有的主要由住宿旅客負擔。對選民而言，除了付多少，還要看付多久，以及錢能用在哪。（見表格）

維持服務、補足資源 成為籌資理由

警消、道路、緊急救援及公共設施，是多項提案反覆出現的用途。部分城市希望補足服務資源，也有城市表示，維持現有服務的成本增長快於收入。

以聖蓋博市Measure PS為例，市府提出加徵1%銷售稅，將緊急救援列為重要用途。根據市府說明，當地只有一輛救護車及一組救護人員，遇到同時發生的醫療緊急事件，需要鄰市支援，可能延誤反應時間。市府表示，新收入可用於增添第二輛救護車，以及增加消防和救護人力。

鑽石吧市提出Measure Q，強調持續性的收支失衡。市府指出，該市已連續第二年出現結構性赤字，即使已削減部分營運及合約費用、延後或縮減維修，市府仍預測，到2030年，年度缺口可能超過500萬美元，因此提出加徵1%銷售稅。

奇諾岡市也希望透過Measure J加徵1%銷售稅。根據市府公布的2026至2027財政年度資料，一般基金預計收入約5920萬美元、支出約6350萬美元，約430萬美元缺口將以儲備金填補。市府將公共安全支出增加、設施老化，以及材料與合約成本上升，列為主要財政壓力。

2026年11月3日表決地方稅案，以華人聚居地區為主。（記者趙健/製表）

有些加稅 有些讓既有稅繼續收

今年另一個特點，是部分提案並不提高目前稅率，而是延長既有徵收安排。

聖瑪利諾學區SMS案就是例子。根據學區資料，現有E地塊稅將於2027年6月到期，學區因此提出合併、續徵R與E兩項地塊稅。SMS並非在兩項既有稅之上，再增加一筆同額稅款，而是要求選民同意合併後續徵安排。

聖塔安那的Measure N則是取消原定降稅及到期安排。目前1.5%的市級銷售稅原定2029年降至1%，2039年終止；市方估計，第一階段降稅將使年收入減少約3000萬美元。對居民而言，維持目前稅率，意味著原本預期的減稅不再發生。

另有交通稅尚未接近到期，就提前交付續徵表決。聖伯納汀諾縣Measure I與河濱縣Measure A，分別要求把現有0.5%交通銷售稅延續至2040年、2039年之後。

借錢更新學校 房產稅收還

學區債券則是另一種籌資方式：先借款修繕或更新設施，再以學區內房產稅收入償還。

2026年11月3日表決學區及市政債券案。（記者趙健/製表）

天普學區Measure TCS擬發行1億4600萬美元債券，巴沙迪那社區學院（PCC）Measure UP擬發行4億8500萬美元債券。這些是借款本金上限，不是每年向居民收取的稅額。

兩案都強調不提高目前的債券稅率，但新借款仍須償還本金與利息。以PCC為例，校方表示，舊有Measure P債券即將還清，UP將延續其現行稅率，用來償還新債。也就是說，稅率不提高，繳稅時間拉長。

住宿稅另闢財源 由旅客支付

並非所有提案都向居民的日常購物或房產稅單增加負擔。部分城市選擇調高住宿稅，主要由在當地旅館、汽車旅館或短租住宿的客人支付。

蒙特利公園市Measure AAA，擬將旅館及汽車旅館住宿稅由13%提高至14%，短租住宿稅則提高至16%。橙縣西敏市Measure O則擬把住宿稅由8%提高至12%，由住宿業者負責代收並繳交。

名稱寫「公共安全」 不一定就是專款專用

閱讀提案時，還有一個容易忽略的區別：政府列出的優先用途，是否也是法律限定用途。

例如，安大略市Measure H的選票提到消防、警務、道路及其他服務，但市府明確說明，這是一般用途稅，收入進入一般基金，由市議會透過年度預算程序分配。相較之下，橙縣San Clemente市Measure M則把收入分入海灘防護及消防、防火兩項基金，限制支出範圍。

兩種安排各有不同：一般用途稅讓政府保有預算調度空間，專項稅則把用途寫入規則。選民除看提案承諾改善什麼，也要看年度審計、支出公開及監督機制如何運作。