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競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱

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競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱

記者謝雨珊／即時報導
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位於奇諾市4024 Grand Ave的大華超市突然宣布關門。（谷歌地圖）
位於奇諾市4024 Grand Ave的大華超市突然宣布關門。（谷歌地圖）

AI摘要

文章摘要整理：

大華超市將關閉南加奇諾分店，49名員工受影響；公司已依WARN法提交通知，原因未公開，同時南加與內陸帝國的亞洲超市競爭仍在升溫。

美國大型亞洲超市連鎖大華超市（99 Ranch Market）將關閉南加州內陸帝國奇諾市（Chino）一家分店，預計11月15日停止營業，距離年底假期購物旺季僅剩數周。根據提交給加州政府的裁員通知，此次關店將影響49名員工。

據加州郵報報導，大華超市母公司Tawa Supermarket Inc.於10月26日提交《工人調整與再培訓通知法》（WARN Act）相關通知。這項法律通常要求雇主在大規模裁員、工廠關閉或遷址前至少60天通知員工，但奇諾分店預定在提交通知後約20天關閉。

加州就業發展局（EDD）指出，若企業無法提供60天的預告期，仍須提交相關通知並說明原因。目前公開資訊未說明這次提前關店的具體原因。

大華超市總部位於加州普安那公園（Buena Park），距離奇諾分店約30英里。根據公司網站，大華超市在全美11州共有66家門市，其中43家位於加州。奇諾市仍有另一家大華超市分店，以及另一家亞洲超市連鎖H Mart，因此此次關店並不代表大華超市全面撤出當地。

大華超市今年夏天曾捲入一宗聯邦就業歧視訴訟。美國平等就業機會委員會（EEOC）指控，公司涉嫌讓非華裔員工的排班時數少於華裔員工，並因部分員工不是華裔而未予晉升。相關內容屬於訴訟指控，仍須經司法程序確認，與此次門市關閉是否有直接關聯，目前並無資訊證實。

此次關店也發生在加州企業裁員消息頻傳之際。位於安大略市的Myers Power Products本月提交裁員通知，預計影響206名員工；總部位於灣區的電商公司eBay今年也多次宣布裁員，相關裁員計畫累計將影響近700名員工。

隨著奇諾分店即將關閉，49名員工的工作安排成為此次事件的焦點，也為加州零售業近期的營運與人力調整再添一例。

雖然大華超市奇諾分店即將關閉，但南加州的亞洲超市市場仍有新業者進駐。加拿大最大亞洲超市連鎖T&T Supermarket計畫於今年秋季在奇諾岡市（Chino Hills）開設新店，選址Crossroads Marketplace，店面面積約6萬1000平方英尺，將進駐原Best Buy及Bed Bath & Beyond的舊址，預計創造約350個工作機會。

奇諾分店關閉後，大華超市在內陸帝國地區仍有兩家門市，分別位於科洛那市（Corona）及庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）。

大華超市10月26日發布裁員通知。（網站截圖）
大華超市10月26日發布裁員通知。（網站截圖）

精華 FAQ

  • 依公司提交的裁員通知，奇諾分店預計在11月15日停止營業，將影響49名員工。這次關店發生在年底購物旺季前，對當地門市人力安排衝擊明顯。

  • 母公司Tawa Supermarket Inc.已於10月26日提交WARN Act通知，但距離關店僅約20天，未達一般60天要求。加州方面稱可說明原因，但目前公開資訊未揭露。

  • 不是。奇諾市仍有另一家大華分店，內陸帝國地區也還有科洛那與庫卡蒙加牧場2家門市；同時H Mart與即將開業的T&T也顯示當地競爭仍很激烈。

加州 南加 裁員

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