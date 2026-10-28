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好萊塢地標「變公廁」？垃圾遍地 遊客到處便溺

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好萊塢地標發臭 全區像「公共馬桶」

記者張庭瑜/即時報導
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一名男子疑似在大白天對著牆邊小便。（左圖來自洛杉磯縣高等法院中區分院，右圖來自u...
一名男子疑似在大白天對著牆邊小便。（左圖來自洛杉磯縣高等法院中區分院，右圖來自unsplash）

AI摘要

文章摘要整理：

好萊塢山莊居民指控市府放任好萊塢標誌周邊觀光失序，造成垃圾遍地、隨地便溺、交通堵塞與火災風險，並已向法院提起公害訴訟。

好萊塢標誌（Hollywood Sign）吸引大批遊客，周邊居民卻形容社區已淪為「公共廁所（Pubilc Toilet）」。好萊塢山莊（Hollywood Hills）居民26日向洛杉磯縣高等法院提起公害訴訟，控告洛杉磯市政府、市長貝斯（Karen Bass）及市議員拉曼（Nithya Raman），指觀光人潮與街頭攤販衍生垃圾堆積、隨地便溺及交通堵塞等問題，甚至阻塞消防通道，危及居民安全。

根據加州郵報（California Post）報導，居民在訴狀中批評，市府不僅未解決問題，反而積極推廣當地觀光，犧牲居民權益，讓周邊住宅區陷入「有傷風化、令人感官難以忍受」的公共滋擾。居民要求市府排除道路障礙、衛生危害、火災風險及其他公共滋擾。

訴狀指出，大量車輛湧入狹窄的住宅區道路，造成雙向交通受阻，不僅妨礙居民出入，也堵住消防通道，一旦發生野火，後果不堪設想。當地原本就屬火災高風險地區，遊客隨意丟棄菸蒂更添隱患。一名居民稱，2025年某日，光在好萊塢湖公園（Lake Hollywood Park）附近就撿到1000個菸蒂。居民也指控，街頭攤販違規營業、垃圾遭任意棄置，遊客更經常在市府管轄的公共場所隨地便溺。訴狀所附照片可見地面散落衛生紙與垃圾，另有照片疑似拍到一名男子白天在牆邊小便。

好萊塢湖公園旁的觀景區人潮聚集，車輛在道路上大排長龍，連消防車也夾在車陣中。（洛...
好萊塢湖公園旁的觀景區人潮聚集，車輛在道路上大排長龍，連消防車也夾在車陣中。（洛杉磯縣高等法院中區分院）

參與訴訟的居民Cynthia Cobb在訴狀中表示，她與丈夫因觀光人潮而感到受困家中，連外出辦事都受到阻礙，長期活在恐懼中，擔心野火來襲時，可能因道路受阻而喪命。遊客也曾擋住她家車道、擅闖私人土地，有時車道遭車輛堵住超過一小時。

她指出，每天都在住家門前及附近看見或撿拾垃圾，包括用過的尿布、裝有尿液的塑膠瓶、水果杯、塑膠叉、用過的保險套、咖啡杯及其他食品容器。貝斯辦公室向加州郵報表示，尚未看到相關訴狀，但洛杉磯市警局已在好萊塢湖地區交通尖峰時段增派警力，加強取締交通及停車違規，並持續管理觀光巴士。市警局也正與市交通局合作，制定當地交通管理方案，市長辦公室將持續與公共安全單位合作處理相關問題。

樹叢裡散落大量衛生紙和垃圾。（洛杉磯縣高等法院中區分院）
樹叢裡散落大量衛生紙和垃圾。（洛杉磯縣高等法院中區分院）

居民在Canyon Lake Drive兩側撿拾菸蒂，袋上標示總數達1113個。...
居民在Canyon Lake Drive兩側撿拾菸蒂，袋上標示總數達1113個。（洛杉磯縣高等法院中區分院）

代表該選區的市議員拉曼表示，自2020年上任以來，一直在處理當地問題。也曾在公開場合表示，增設公共廁所有助改善當地環境衛生問題，相關方案仍在討論中。拉曼辦公室另指出，每年都會撥款，讓市警局及交通局在夏季增派人力，加強取締及拖吊違規車輛。好萊塢地（Hollywoodland）、好萊塢湖莊園（Lake Hollywood Estates）及好萊塢丘陵（Hollywood Knolls）等社區，因街道、人行道及公園可觀賞好萊塢標誌，成為遊客拍照取景的熱門地點。

街頭攤販在人行道上撐傘擺攤，緊鄰車流。（洛杉磯縣高等法院中區分院）
街頭攤販在人行道上撐傘擺攤，緊鄰車流。（洛杉磯縣高等法院中區分院）

Google街景顯示，2025年10月Canyon Lake Drive觀景區擠...
Google街景顯示，2025年10月Canyon Lake Drive觀景區擠滿遊客與攤販。（洛杉磯縣高等法院中區分院）

Tahoe Drive街頭人車擁擠，遊客擠滿人行道。（洛杉磯縣高等法院中區分院提...
Tahoe Drive街頭人車擁擠，遊客擠滿人行道。（洛杉磯縣高等法院中區分院提供）

遊客聚集在民宅門前，遠處山頭可見好萊塢標誌。（洛杉磯縣高等法院中區分院提供）
遊客聚集在民宅門前，遠處山頭可見好萊塢標誌。（洛杉磯縣高等法院中區分院提供）

精華 FAQ

  • 居民認為市府長期放任觀光人潮與攤販造成垃圾堆積、隨地便溺、交通阻塞與消防通道受阻，已構成公共滋擾與安全威脅，因此向法院提起公害訴訟。

  • 訴狀指出，狹窄道路常被車潮塞住，連消防通道都可能被堵死；加上當地本就屬火災高風險區，若發生野火，居民可能因無法及時通行而面臨生命危險。

  • 市長辦公室表示已由市警局在交通尖峰時段增派警力，並與交通局合作制定管理方案；市議員拉曼則稱一直在處理問題，也提到增設公共廁所與加強取締違規車輛。

好萊塢 洛杉磯 加州

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