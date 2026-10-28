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有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

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一名曾持美國出生證明的精神疾病男子遭ICE拘留近10個月，其公民身分仍有爭議。（...
一名曾持美國出生證明的精神疾病男子遭ICE拘留近10個月，其公民身分仍有爭議。（示意圖，路透）

AI摘要

文章摘要整理：

詹姆斯因自稱牙買加出生被ICE拘留並面臨遞解，但出生證明、法院紀錄與醫療證詞皆顯示他可能是美國公民，案件引發嚴重誤拘爭議。

一名曾持有美國護照15年的男子，因自稱出生於牙買加，遭移民當局拘留近10個月並面臨遞解。然而，最新調查發現，他的出生證明、早年法院紀錄及母親證詞，均支持他出生於佛羅里達州。醫療專家則指出，他堅稱自己來自海外，是精神疾病造成的妄想。

根據NBC 6電視台的報導，39歲的詹姆斯（Phillip James）目前仍被關在印第安納州一處收容移民的監獄。律師正對將他遞解至牙買加的命令提出上訴，也向聯邦法院申請釋放。國土安全部（DHS）則質疑他的公民身分，稱其取得護照所用的出生證明造假，但未提供證據。

據美聯社報導，移民暨海關執法局（ICE）無權因移民執法拘留美國公民，但過去曾因認錯人或無法立即確認身分，將公民拘留數小時或數天。移民律師表示，若詹姆斯確屬遭錯誤拘留，長達近10個月雖屬罕見，卻非沒有先例。

律師提交的出生證明顯示，詹姆斯1987年出生於佛州橙縣（Orange County），母親是美國公民，父親是牙買加籍。美聯社另取得1988年確認其親子關係的法院文件，出生日期、父母身分及佛州住址，均與出生證明相符。母親在宣誓書中表示，他自幼患有精神疾病。

詹姆斯2008年以出生時的姓名申請並取得美國護照，2023年經法院核准改名後，再度獲發護照。但從2024年起，他陸續申請公民身分及免遭遞解的保護，自稱出生於牙買加、被美國公民收養，還錯稱自己出生於1992年。政府其後撤銷護照，認定他另有身分，卻未詳述判斷依據。

法院收到的醫療評估指出，詹姆斯患有妄想型精神分裂症。他自稱是牙買加前總理的私生子，也是黎巴嫩王室後裔。一名心理師認為，受嚴重精神疾病與根深蒂固的妄想影響，他無法可靠陳述自身經歷。牙買加當局則表示，查不到其出生或公民身分紀錄。

ICE於2025年12月啟動遞解程序，今年1月5日在他出席移民法庭聽證後將其逮捕，4月移民法官下令將他遞解至牙買加。ICE曾援引他2011年持致命武器攻擊罪的定罪紀錄，但該刑案及其他案件文件，也將他列為美國公民。

詹姆斯起初自行辯護，仍自稱來自牙買加、具有黎巴嫩公民身分。布朗士公設辯護機構（Bronx Defenders）接手後，找到出生證明及其母親，於8月19日向聯邦法院聲請釋放，同時向移民上訴委員會（Board of Immigration Appeals）提出上訴。政府至今未承認出錯。

前ICE幕僚長Deborah Fleischaker認為，支持詹姆斯為公民的證據相當充分。她指出，即使牙買加不接收，ICE仍可能嘗試將他送往第三國；聯邦法官目前尚待裁定是否將他釋放。

精華 FAQ

  • 他在申請與陳述中自稱出生於牙買加，移民當局因此質疑其公民身分並啟動遞解程序，最終在移民法庭後將他逮捕收押。

  • 律師提出的出生證明、1988年法院親子確認文件，以及母親宣誓書與證詞，內容都顯示他出生於佛州橙縣，母親也是美國公民。

  • DHS質疑他護照所用出生證明造假但未提證據；醫療專家則認為他罹患妄想型精神分裂症，才會堅稱自己來自海外。

ICE 移民 護照

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