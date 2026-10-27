ICE放人了 但移民走出拘留中心卻傻眼 仍回不了家

ICE在弗萊斯諾拘留中心釋放被拘移民，但他們卻仍回不了家。（Google 地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 美國官員與移民團體指控ICE在加州釋放外州被拘留者，卻把人丟在離家遙遠、缺錢缺物的地方，引發強烈批評與要求說明。

美國民選官員和移民 權益倡導者表示，移民暨海關執法局（ICE ）一直在加州 佛萊斯諾（Fresno）和貝克斯菲（Bakersfield） 的拘留中心，釋放加州以外的被拘留移民，這些移民來自多達29個州。他們在加州獲釋後，被困於離家數百哩的地方，身無分文或行李，陷於困境中。

沙加緬度蜜蜂報（Sacramento Bee）報導，上述民選官員和移民權益倡導者並指出，這些被拘留者當中，有些甚至來自遠至美國東岸，有時會在深夜被釋放到加州中央谷地的城市，而且手機電量不足。

佛萊斯諾民主黨眾議員Jim Costa表示，這種做法「毫無道理」。佛萊斯諾縣監事Luis Chavez表示，ICE明知但故意將移民送到「他們沒有安全保障，沒有家人」的地方。亦有律師報告稱，ICE最近拒絕律師探望一些在加州寇恩縣（Kern County）的被拘留者，其後更把他們轉移到德州。Chavez說：「這種做法太殘忍了，我們必須制止。」

報導稱，將被拘留的移民釋放到遠離其家鄉的城市，這跟同為共和黨人的佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）和德州州長艾伯特（Greg Abbott）過去幾年授權的做法類似，即用飛機或巴士運送被拘留移民到老遠的地方，包括華盛頓特區、紐約、洛杉磯及前總統歐巴馬的度假勝地麻州瑪莎葡萄園（Martha's Vineyard）。

協助加州中央谷地新移民及邊緣人士的組織「山谷觀察網絡」（Valley Watch Network），其項目經理Zaragoza-Yáñez表示，該組織已幫助來自29個州的移民在加州中央谷地獲釋後返回家園。她說，這些被拘留移民獲釋時有的帶著所有個人物品，有的身無長物。他們的家人通常能替他們購買機票回家，其組織亦正在籌款協助他們買機票、餐食和預付費電話。

ICE和美國國土安全部尚未就此事件作出回應。

在本周一（26日），弗萊斯諾地區官員與來自聖塔芭芭拉的民主黨眾議員Salud Carbajal和「山谷觀察網絡」（Valley Watch Network）的Zaragoza-Yáñez舉行記者會，要求ICE在10月30日前，就其自10月5日起在加州中部地區出現的逮捕行動激增作出解釋。

Costa表示，他上周前往弗萊斯諾市中心的ICE辦公室進行監督，在那裡與一名來自非洲的男子交談過，這男子合法來到德州求學，並生活了多年後被拘留。拘留期間，他非常害怕簽署任何文件，此時即將獲釋。Costa就此詢問ICE人員，但「完全不明白他們究竟想達到什麼目的」。

ICE把一些來自多個州的移民拘留至加州的佛萊斯諾和貝克斯菲市的拘留中心。這些移民在加州獲釋後，遠離家鄉，身無分文或行李，陷入困境。（移民執法示意圖，美聯社）