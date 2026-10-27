我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE放人了 移民走出拘留中心卻傻眼「回不了家」

中國新晉女首富周群飛是誰？白手起家 身家1270億人民幣

ICE放人了 但移民走出拘留中心卻傻眼 仍回不了家

編譯組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
ICE在弗萊斯諾拘留中心釋放被拘移民，但他們卻仍回不了家。（Google 地圖）
ICE在弗萊斯諾拘留中心釋放被拘移民，但他們卻仍回不了家。（Google 地圖）

AI摘要

文章摘要整理：

美國官員與移民團體指控ICE在加州釋放外州被拘留者，卻把人丟在離家遙遠、缺錢缺物的地方，引發強烈批評與要求說明。

美國民選官員和移民權益倡導者表示，移民暨海關執法局（ICE）一直在加州佛萊斯諾（Fresno）和貝克斯菲（Bakersfield） 的拘留中心，釋放加州以外的被拘留移民，這些移民來自多達29個州。他們在加州獲釋後，被困於離家數百哩的地方，身無分文或行李，陷於困境中。

沙加緬度蜜蜂報（Sacramento Bee）報導，上述民選官員和移民權益倡導者並指出，這些被拘留者當中，有些甚至來自遠至美國東岸，有時會在深夜被釋放到加州中央谷地的城市，而且手機電量不足。

佛萊斯諾民主黨眾議員Jim Costa表示，這種做法「毫無道理」。佛萊斯諾縣監事Luis Chavez表示，ICE明知但故意將移民送到「他們沒有安全保障，沒有家人」的地方。亦有律師報告稱，ICE最近拒絕律師探望一些在加州寇恩縣（Kern County）的被拘留者，其後更把他們轉移到德州。Chavez說：「這種做法太殘忍了，我們必須制止。」

報導稱，將被拘留的移民釋放到遠離其家鄉的城市，這跟同為共和黨人的佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）和德州州長艾伯特（Greg Abbott）過去幾年授權的做法類似，即用飛機或巴士運送被拘留移民到老遠的地方，包括華盛頓特區、紐約、洛杉磯及前總統歐巴馬的度假勝地麻州瑪莎葡萄園（Martha's Vineyard）。

協助加州中央谷地新移民及邊緣人士的組織「山谷觀察網絡」（Valley Watch Network），其項目經理Zaragoza-Yáñez表示，該組織已幫助來自29個州的移民在加州中央谷地獲釋後返回家園。她說，這些被拘留移民獲釋時有的帶著所有個人物品，有的身無長物。他們的家人通常能替他們購買機票回家，其組織亦正在籌款協助他們買機票、餐食和預付費電話。

ICE和美國國土安全部尚未就此事件作出回應。

在本周一（26日），弗萊斯諾地區官員與來自聖塔芭芭拉的民主黨眾議員Salud Carbajal和「山谷觀察網絡」（Valley Watch Network）的Zaragoza-Yáñez舉行記者會，要求ICE在10月30日前，就其自10月5日起在加州中部地區出現的逮捕行動激增作出解釋。

Costa表示，他上周前往弗萊斯諾市中心的ICE辦公室進行監督，在那裡與一名來自非洲的男子交談過，這男子合法來到德州求學，並生活了多年後被拘留。拘留期間，他非常害怕簽署任何文件，此時即將獲釋。Costa就此詢問ICE人員，但「完全不明白他們究竟想達到什麼目的」。

ICE把一些來自多個州的移民拘留至加州的佛萊斯諾和貝克斯菲市的拘留中心。這些移民...
ICE把一些來自多個州的移民拘留至加州的佛萊斯諾和貝克斯菲市的拘留中心。這些移民在加州獲釋後，遠離家鄉，身無分文或行李，陷入困境。（移民執法示意圖，美聯社）

精華 FAQ

  • 這些移民雖然被釋放，卻被留在加州中央谷地等離家數百哩的地方，常常沒有錢、行李或手機電力，難以自行返家，形成新的困境。

  • 佛萊斯諾眾議員Jim Costa與縣監事Luis Chavez都提出批評，認為ICE明知這些人沒有家人與安全保障，仍把他們送到陌生地點，做法殘忍且毫無道理。

  • Valley Watch Network表示，他們協助來自29個州的移民返家，並透過籌款提供機票、餐食與預付費電話；不少人的家人也會出錢幫助他們回去。

ICE 移民 加州

上一則

華人建新房 花2年通過市府批准 因鄰居不滿又泡湯

延伸閱讀

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
洛飛夏威夷 又見華人機場遭ICE逮捕

洛飛夏威夷 又見華人機場遭ICE逮捕
曾力挺ICE 部落客逾期居留被捕

曾力挺ICE 部落客逾期居留被捕
國會提案 ICE錯抓公民至少賠50萬 每多一天追加10萬

國會提案 ICE錯抓公民至少賠50萬 每多一天追加10萬
紐約華人餐館老闆遭ICE拘留 州長伸援

紐約華人餐館老闆遭ICE拘留 州長伸援
華男申庇關了3年未獲釋 喬州ICE拘留中心500人絕食抗議

華男申庇關了3年未獲釋 喬州ICE拘留中心500人絕食抗議

熱門新聞

中國留學生龐清方拘留數周後，10月20日繳納1.2萬保釋金後獲釋。（Monroe University體育部）

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

2026-10-22 14:20
11月3日起，所有來美旅客登機前簽署健康聲明，確認21天內未曾到訪剛果。圖為美國入境示意圖。（記者邵敏／攝影）

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

2026-10-25 14:07
一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務。(Marathon County Sheriff's Department)

每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

2026-10-16 15:23
加州一對高齡夫妻指出，投入逾230萬元購買金幣，卻因買入價格與實際價值不符，蒙受約90萬元損失。圖為黃金示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

2026-10-21 19:26
Samuel Sey（右）與妻子Annie合影。Sey遭ICE拘留後，友人發起募款，協助其妻兒支付生活開銷及法律費用。（圖取自GiveSendGo募款頁面）

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

2026-10-26 14:00
持綠卡華人女性申請入籍時，被發現曾登記為選民；示意圖。（取材自Pexels）

華女生嫁人獲綠卡 申請入籍翻舊帳被拒 竟與這事有關

2026-10-26 21:17

超人氣

更多 >
蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題
巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空
本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%
跑業務、創業者4生肖「講義氣又坦誠」 各路朋友都來幫

跑業務、創業者4生肖「講義氣又坦誠」 各路朋友都來幫
女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊