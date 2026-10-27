沃爾瑪冷凍蝦 被指灌水 遭集體索賠

沃爾瑪因冷凍蝦重量問題，面臨集體訴訟。（示意圖，美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 伊利諾州消費者指控沃爾瑪冷凍蝦包冰過多、實重低於標示，並向州法院提起集體訴訟，要求賠償、返還款項與禁令救濟。

紐約郵報報導，根據Top Class Actions，伊利諾州 消費者巴普蒂斯特（Elijah Baptist）近日對零售巨頭沃爾瑪 （Walmart）提出一項集體訴訟，指控其在冷凍蝦產品中加入的冰重，「灌水」納入商品淨重，部分冷凍蝦產品除去冰後，實際重量比包裝標示少了11%。

根據訴狀，巴普蒂斯特過去三年來，經常購買沃爾瑪冷凍蝦產品。近期因舉辦派對再次購買後，卻大失所望。訴狀指出，該公司販售的一款特大冷凍生蝦，保留蝦尾，包裝標示每包兩磅重，約21隻至25隻，售價16元。假設一場十人派對購買六磅冷凍蝦，按重量計算，實際上可能少了15隻蝦，損失五元。這名蝦子愛好者表示，若事先知道產品實際蝦子數量，根本不會買。

這起訴訟旨代表伊利諾州所有曾購買沃爾瑪「Great Value」品牌袋裝蝦子的消費者。根據Top Class Actions，巴普蒂斯特要求該案由陪審團審理，並在州級法院尋求賠償，返還款項和禁令救濟（Injunctive Relief）等。

沃爾瑪發言人對此表示，「我們制定相關政策，協助確保供應商提供正確標示的產品。」巴普蒂斯特的訴訟，可能取決於「包冰」（Glazing）問題。這是海產業者一種常見且合法的做法。生產商會在產品表面上包裹一層冰，以維持生的貝類海產新鮮度。然根據國家暨海洋大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA），過度包冰可能會「人為」地增加產品重量，導致價格增加。海鮮產業刊物FrozeNet指出，「蝦子顯然是包冰問題重災區。」

根據食品藥物暨管理局（FDA），冰的重量不應計入產品淨重，製造商若未遵守規定，恐承擔刑事責任。一包看起來可能分量十足的產品，消費者得等到產品退冰處理後，才會清楚包裝內實際情況。FrozeNet指出，「若包裝上有清楚標示包冰重量，亦誠實反應於價格上，這種討論就是技術問題。若沒有，就可能涉及個人權益爭議。」

據悉，沃爾瑪兩年前就因一起食品重量的集體訴訟，與原告方達成和解。當時該公司同意支付數百萬元，解決海鮮、肉類及家禽產品重量計算不當爭議。該指控指稱，這家零售商使用「虛假、誤導且具欺騙性」價格標籤，標示高於實際產品的重量。該公司在和解中並未承認有不當行為。